Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Harutyunyan’dan canlı yayında itiraf

Ermenistan, (DHA)- Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında “Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı” itirafında bulundu.
Azerbaycan, 30 yıllık aradan sonra Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi.Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan’dan ise peş peşe itiraflar geldi. Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında “Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı.Üzgünüm” ifadelerine yer verdi.
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