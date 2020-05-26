ANTALYA’nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar’ın zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi’nde, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönem yaşanıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale, ‘gizemli güzellik’ ve ‘saklı cennet’ olarak anılıyor.

Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Toroslar’ın zirveleri Geyik ve Akdağ’ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10 metrekare büyüklüğünde mağaradan çıkıyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı’nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor. Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş’a 25, Alanya’ya 95, Antalya’ya 167 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra Alanya ve Manavgat’ta yaşayan yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği şelalenin çevresinde yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

Henüz çok az kişi tarafından bilinmesi dolayısıyla ‘gizemli güzellik’ ve ‘saklı cennet’ olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine gelen doğa tutkunları, yaz- kış 15 derece olan suya atlayarak serinliyor. Bol bol fotoğraf da çekenler, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.