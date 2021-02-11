Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, kayıp olarak aranırken kayalık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker’in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında anne Habibe Ülker, sürekli gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 230 Sokak’ta meydana geldi. Habibe- Hasan Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında evlerinin yakınındaki dağa çıktı. Kısa sürede gözden kaybolan Ali Kazım Ülker’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker’i bu bölgede aramaya başladı.

Arama çalışmasına, bölgeyi iyi bilen bir çoban ve kardeşi de katıldı. Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, termal kameralı dron ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Ülker’in cansız bedeni, dağın150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ülker’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ali Kazım Ülker’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından bugün annesi ve ağabeyine teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında Habibe Ülker ve çocukları İlyas ile Ömer Ülker sürekli gözyaşı döktü. Ülker’in cenazesinin Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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