Dağcılar Sarıkamış şehitleri için Yıldız Dağı’nın zirvesine tırmandı

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Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta bir grup dağcı Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yılı nedeniyle kar ve soğuk havanın etkili olduğu 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı’nın zirvesine tırmandı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyesi 25 dağcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ‘Biz hep aynı izdeyiz’ sloganıyla düzenlediği Sarıkamış Şehitlerine Vefa Yürüyüşü’ne destek vermek için kent merkezindeki Millet Bahçesi önünde toplandı. Dağcılar, buradan servis araçlarıyla merkeze 58 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne geldikten sonra 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı’nın zirvesine tırmanmaya başladı. Kar ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açtı. Dağcılar Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. (DHA)

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