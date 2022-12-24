Dağ keçisi pencerenin camını kırıp eve girdi

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Tuncay AVCI/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinin kırsal Yatağan Mahallesi’ne inen dağ keçisi, bir evin camını kırıp içeri girdi. Televizyona da zarar veren keçi, bağlanıp korumaya alındıktan sonra teslim alınması için ekiplere bilgi verildi.

Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi’nde yaşayan Armutçu ailesi, akşam saatlerine doğru çay içerken, nesli koruma altında olan dağ keçisi, salon penceresinin camını kırıp, içeri girdi. Televizyona zarar veren dağ keçisi, aile tarafından yakalanıp, kendisine ve eşyalara zarar vermemesi için ayakları bağlanarak korumaya alındı. Ardından keçiyi teslim almaları için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden ev sahibi Ecevit Armutçu, dağ keçisinin mahalleye geldikten sonra köpeklerden korkup kaçmış olabileceğini, yolunu şaşırıp kurtulmak isterken de camdan içeri girdiğini belirtti. (DHA)

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