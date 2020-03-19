İktidar tarafından açıklanan son ekonomi paketi piyasalarda “dağ fare doğurdu” algısının oluşmasına yol açmıştır.

Ortada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump örnekleri varken beklentiler doğal olarak yükselmişti. İktidarın kalabalık bir toplantı yaparak, sonrasında açıklayacağı ekonomik tedbirler de bu yüzden halkımızda ciddi bir beklenti yaratmıştı, oysa sonuç, tam bir hayal kırıklığı oldu.

Macron Ülkede durma noktasına gelen ekonomik hayat için önlemleri artıracaklarını belirterek, hiçbir şirketin iflas etmesine izin vermeyeceklerini ve herkesin gıda gibi temel ihtiyaçlarının da karşılaşacağını söylemişti. Ayrıca, vergi ve sosyal masrafların erteleneceğini, banka kredi sürelerinin uzatılması destekleneceğini ve devletin kredileri garanti etmek için olağanüstü bir mekanizma kurarak 300 milyar Euro’luk fon oluşturacağını taahhüt etmişti. Macron gaz ve elektrik faturaları ile kiraların askıya alınacağı, kısmi ya da teknik işsizlik ücretlerini devlet ödeyeceği, gibi kapsamlı ve net açıklamalar yapmıştı.

Trump ise ekonomik aktivitelerin yavaşlamasını engellemek için her yetişkin Amerikalıya 1.000 ya da 2.000 dolar ödeme yapılacağını söyleyecek kadar çıtayı yükseltmişti.

Bu tip ortamlarda yapacağınız işler, alacağınız önlemler kızgın saça damlayan su gibi anında buharlaşacak şekilde olmamalıdır yoksa oluşacak hayal kırıklığı gelecekteki adımlarınızı da sekteye uğratır.

Türkiye’de iktidarın duyurduğu “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi hem boyut olarak ve hem de kapsam olarak oldukça küçük; hepi topu 15 milyar dolarlık bir paket.

Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ile Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmayacak olması olumlu, lakin yetersiz sadece vakit kazandırıcı, nakit sıkışıklığına deva olabilecek önlemler, oluşacak zararları azaltacak ya da giderebilecek önlemler değildir.

Kredi borcu ertelemeleri ve ihracatçılara stok finansmanı desteği verilmesi olumlu lakin buda yetersiz bir önlem.

Konut kredileri için alınan önlemler bu piyasada belki bir miktar etki yapar, lakin geliri azalarak ödeme güçlüğüne düşecek geniş kesim için bir anlam ifade eder mi? Hiç sanmıyorum.

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi, hem millete evde oturun deyip hem de böyle bir indirim yapmak sektöre ne fayda sağlar bilmek mümkün değil, insanları bilet ucuzladı diye daha fazla havayolu mu kullanacak? Burada bu sektördeki firmalara çok daha ciddi destek lazım, özellikle de firmaların zarar halinde tasarruf etmek amacı ile uçuş güvenliğini riske atacak adımlar atmasını engellemek gerekmektedir.

En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilmesi ve emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi piyasaya bir miktar nakit çıkmasına sebep olur lakin bu talebi ne ölçüde arttırır emin değilim doğrusu.

Virüs salgını ile mücadelede de daha radikal önlemler bekleniyordu mesela 15 gün tatil ilan edilebilirdi! Bu tatilin iş dünyasında zarara sebep olmaması için gelecek bayram ve hafta sonu tatillerinden kesinti yapılacak şekilde düzenlenmesi hem sosyal hareketliliği azaltır ve hem de firmaların zarar etmesini engellerdi. Sonuçta yılık çalışma gününden fedakarlık edilmeden, sadece tatil günleri kaydırılacak şekilde bir düzenleme yapmak hem etkin bir önlem olurdu ve hem de ekonomik zarar doğurmazdı.

Diğer yandan bir çok iş yeri zorunlu olarak kapatıldı buradan ciddi bir zarar doğacağı kesin işverenler zararlarını azaltmak için derhal işçi çıkaracak ya da ücretsiz izin uygulamasına geçecektir. Devletin gerekirse işsizlik fonunu devreye alarak bu işten çıkarmaları engellemesi, en azından zorunlu kapanan iş yerlerinin işçi maaşları ile vergi ve sigorta ödemelerinin bu fon kullanılarak devlet tarafından yapılması gerekmekteydi.

Kapanan iş yerleri için diğer bir önemli sorunda kira ödemeleri olacaktır. Devletin kapattığı iş yerlerinin kirasını da ödemesi gerekmektedir! Madem ortada bir mücbir sebep var bu sebebin getirdiği zarar topluma bölüştürülmelidir.

Bunlar gibi daha bir çok radikal ve etkin tedbir açıklanması beklenirken açıklanan tedbirler kimseyi tatmin etmedi, kimse bu tedbirlerin sorunun çözümüne ciddi bir katkı yapacağını da düşünmüyor. Umarım ileride, çok geç olmadan daha etkin ve ciddi adımlar atılır.