Gelir Vergisi Kanunununda özetle “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamına yönelik indirimler yapılabilir.” diye yazmaktadır.

Yani şirketlerin bu tip kampanyalara yaptığı bağışların tamamı vergi matrahından düşülecektir! Kısacası bu bağışlar şirketlerin ya da şahısların değil esas olarak devletin cebinden yapılmakta, vergiye gidecek pay kampanyaya gitmektedir, bir cebe değil, diğer cebe girmektedir.

Hatırlayınız benzeri bir olayı TÜRGEV’e Başkent Gaz’ın yaptığı bağışta da gözlemlemiştik.

Gelelim kampanyaya katılıma:

Bu yazının kaleme alındığı saatlerde kampanyaya toplam 2.118.107 adet SMS ile bağış yapılmıştır. SMS başına 10 Tl olduğuna göre kampanyada toplanan 846.606.155 TL tutarındaki bağışın yaklaşık 21 milyon lirası, mükerrer SMS’leri hesaba almazsak bile yaklaşık 2,1 milyon kişi tarafından yapılmıştır.

83 Milyon nüfusa sahip 80 milyonun üzerinde mobil telefon abonesi bulunan Türkiye’de 2,1 milyon kişinin bu kampanyaya SMS atmış olması mobil telefon sahiplerinin sadece ve sadece yüzde 2,6’sına denk gelir!

4 Şubat 2020 tarihi itibari ile Yargıtay’ın açıkladığı verilere göre AKP’nin 10.195.904 üyesi bulunmaktadır. Tüm SMS’leri AKP üyelerinin attığını varsaysak bile, parti üyelerinin sadece ve sadece yüzde 20,5’i bu kampanyaya SMS ile katılmış demektir.

Gelelim esas külliyetli meblağı oluşturan şirket bağışlarına:

Toplamda 375.300.000 Türk Lirası olmak üzere en yüksek bağışı yapan ilk on kurum aşağıdadır:

KAMPANYAYA BAĞIŞ YAPAN KURUM BAĞIŞ MİKTARI T.C. MERKEZ BANKASI 100.000.000₺ ZİRAAT FİNANS GRUBU 62.300.000₺ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 56.000.000₺ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 50.000.000₺ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 40.000.000₺ ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ 24.000.000₺ CİHAN KAMER 13.000.000₺ MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 10.000.000₺ KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 10.000.000₺ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 10.000.000₺ TOPLAM 375.300.000₺

( bilgiler https://bizbizeyeteriz.gov.tr/ web sitesinden alınmıştır)

Bu ilk on kurumda dahil olmak üzere 2 Milyon Tl ve üzerinde bağış yapan 45 kurum toplamda 507.404.811,00 TL tutarında bağış yapmıştır.

Dikkat edilirse bu kurumların önemli bir kısmı zaten kamusal kurumlar, yani kamu kaynağının bir kısmını bir cepten öbür cebe aktararak kampanyada toplanan meblağı büyütüyorlar ama kamuya yeni bir kaynak ilave etmiyorlar!

İktidarın kendinden önce yardım kampanyası başlatan belediyelerin sivil inisiyatifini durdurmak pahasına başlattığı kampanyaya vatandaşlarımız tarafından maalesef ciddi bir ilgi gösterilmemektedir! İktidar “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyası için bugüne kadar Elâzığ depreminde kampanya yapan ve 2,5 milyon SMS yardımı toplayan Acun Ilıcalı kadar bile SMS yardımı toplayamadı!

İktidarın yandaş müteahhitler, iş insanları, kamu kurum, kuruluşları ve hatta çalışanlarına yönelik yaptığı “Biz bize yeteriz Türkiye’m” kampanyasına katılım “tavsiyelerinin” dahi pek etkili olmadığı görülmektedir!

Şimdi iktidara soruyorum; dayanışma ruhunu dinamitlemeye, siyaseten rol çalmaya kalkmaya, önümüzde bu kadar büyük bir ekonomik ve biyolojik bir kriz varken, birlik beraberliğimizi en üst seviyeye çıkarmamız gerekirken, belediyelerin asli ve anayasal görevi olan yoksul vatandaşlara yardım etme ve kent yoksulluğu ile mücadele sorumluluklarını sabote etmeye değer miydi ?

Netice olarak bugün itibariyle dağ fare doğurdu o kadar ala vala ile başlatılan kampanya maalesef vatandaştan ciddi bir ilgi görmedi!

Yazımı Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun yazdığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de önerdiği Katar’dan alınan ve bugünkü kurla değeri 2 milyar 600 milyon lira eden ultra lüks makam uçağını sat, ele geçecek meblağı kampanyaya bağışla önerisi ile bitireyim…

Ancak bu ve benzeri yöntemler ile hem kamuya gerçek bir ek kaynak yaratmış olursunuz ve hem de tasarruf sağlarsınız, inanın bana çok ihtiyacımız olacak…