D100 Karayolu’nda taksi otomobile çarptı, 3 yaralıya sağlık öğrencileri ilk müdahaleyi yaptı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) – EYÜPSULTAN D100 Karayolu’nda, taksi önündeki otomobile çarptı. Trafik kazasında taksi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sağlık bölümü öğrencisi 3 üniversiteli, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.15 sıralarında D100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFR 90 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle önündeki 34 SV 6426 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Kazada otomobilin kadın sürücüsü ile taksideki 1’i kadın 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE ÖĞRENCİLERDEN

Kaza sırasında Metrobüs hattında bulunan, 3 sağlık bölümü öğrencisi yaralıların yardımına koştu. Yerdeki yaralılara üniversite öğrencileri ve bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Öğrenciler, sağlık görevlilerine de ilk müdahale sırasında yardım etti. İlk müdahaleleri tamamlanan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin kadın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

‘SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR MÜDAHALE ETTİK’

Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan üniversitelilerden sağlık bölümü öğrencisi Hasan Balcı, “Biz ilk başta metrobüs durağındaydık. Bir patlama sesi duyduk, bir kaza olmuştu zaten. Direk tellerin üzerinden atlayarak yardıma koştuk. Baktık kadın yerde yatıyordu. Biz de sağlık öğrencisi olduğumuz için bir şeyleri biliyoruz. Geldik hastanın başına ama yakınları bizim müdahale etmemize izin vermedi. Baştan müdahale edemedik. Sonra hemşire bir arkadaş vardı, o geldi yanımıza beraber müdahale ettik. Birkaç kez kalp masajı yaptık. Sağlık ekipleriyle beraber de masaja devam ettik. Daha sonra hastayı ambulansa taşıdık. Özel bir üniversitede sağlık bölümü paramedik öğrencisiyiz” dedi.

Öte yandan, kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazada hasar gören taksi ve otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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