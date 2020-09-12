D vitamini takviyesi koronavirüse karşı etki sağladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, İspanya’daki üniversite hastanesinde gerçekleştirilen çalışmadan bahsedip, D vitamini alımının koronavirüste yoğun bakım riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını belirtti.

Beken, “D vitamini seviyesinin 40-100 aralığında olması gerekiyor. Hekim kontrolünde dışarıdan takviye alınmasında fayda var” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında binlerce kişi, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken, İspanya’da gerçekleştirilen çalışma, hastalığın şiddetinin azaltılması konusunda umut oldu. Reina Sofia Üniversite Hastanesi’nde tedaviye alınan 76 koronavirüs hastası üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, hastaların bir kısmına D vitamini takviyesi verilirken, bir kısmına herhangi bir D vitamini takviyesi uygulanmadı. Çalışma sonucu D vitamini tedavisi görenlerin yalnızca yüzde 2’si yoğun bakım ünitesine gönderilirken, görmeyenlerin ise yüzde 50’si yoğun bakım ünitesine gönderildi. D vitamininin, yoğun bakım riskini 25 kata yakın azaltarak, yoğun bakım ünitesine yatma riskini yüzde 98 oranında ortadan kaldırıldığı belirtildi.

‘SONUÇLAR HEYECAN VERİCİ’

Çalışmanın çarpıcı olduğunu kaydeden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Opr. Dr. Zafer Beken, “D vitamini seviyesini 40’ın üzerinde tutmak gerekiyor. İdeal seviye 40 ile 100 arasıdır. Gıdayla bunu tamamlamak zor gibi görünüyor. Dışarıdan D vitamini takviyesi alınmasında fayda var. Vatandaşlar bir hekime başvurup D vitamini ölçümünü yaptırabilirler. Buna göre ne kadar takviye alacaklarını öğrenebilirler” dedi.

Koronavirüsten korunma noktasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Opr. Dr. Beken, “Topluma bakıldığı zaman bazıları hasta olurken, bazılarının olmadığını görüyoruz. Bunun altında yatan en önemli faktör aslında bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. İspanya’da bu ay içerisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma var. Bu çalışma İspanya Reina Sofia Üniversitesi’nde yapılmış. Burada yaklaşık 100’e yakın bir hasta grubu üzerinde çalışma yapıldı. Bu hastalar Covid- 19 pozitif hastası olarak hastaneye başvuran kişilerdi. Bunların 3’te 2’si D vitamini takviyesi alan hasta grubu olarak tanımlandı. 3’te 1’i ise kontrol grubuydu. Yani D vitamini vermeden diğer tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışıldı. Sonuçlara bakıldığında, çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. D vitamini alarak tedavi olan hasta grubunda, sadece 2 kişide yoğun bakım ihtiyacı oluştu. Böyle bakıldığında bu sonuç heyecan verici bir durum. Bu sonuçlardan yola çıkarak önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar gündeme gelebilir” diye konuştu.

‘İMMÜN SİSTEMİ DÜZENLENMELİ’

Koronavirüsten korunma noktasında diğer vitamin takviyelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Beken, “Fonksiyonel tıbbın en büyük faktörü immün sistemini düzenlemesidir. D vitaminin ötesinde destek gıdaların da alınması gerekiyor. Günde yaklaşık 2 gram civarında C vitamini almak da koruyucudur. B vitaminleri ise çok önemli. B12, toplumumuzun maalesef birçoğunda eksiktir. Bunun dışında beslenmeyle yeterince alamadığımız mineralleri de unutmamak gerekiyor. Bunun dışında uyku düzeni de oldukça önemli çünkü vücudumuzun tamiratı uykuda oluyor. Akşam 7 saatlik kaliteli bir uyku bizim için olmazsa olmazdır” dedi.