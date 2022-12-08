D-100’de tehlike 

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki D-100 karayolu üzerindeki köprü ve üstgeçitlerde yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısı ve amblemini oluşturan harf ve vidalar tehlike saçıyor.

Avcılar Metrobüs üstgeçidi ile hemen ilerisindeki İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Kampusü’ne uzanan üstgeçitlerdeki yazılar bakımsızlık nedeniyle düşme noktasına geldi. Bazı harfler D100’e düşerken bazı harfler ise düşme noktasına geldi. Yoldan geçen araçlar için tehlike yaratan durum günlerdir onarılmadı. Çevre sakinleri yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekerek bir an önce önlem alınmasını talep etti.

(FOTOĞRAF)

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