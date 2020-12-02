D-100’de sürücüleri şaşırtan görüntü

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA KADIKÖY Acıbadem köprüsü üzerinden geçen su borusu patlayınca D-100 karayolundan geçen sürücüler şaşırtan görüntü oluştu.

Acıbadem köprüsü üstünden geçen ve sulama için kullanılan su borusu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patladı.

Tazyikle D-100 karayolu Edirne yönüne fışkıran su ilginç görüntü oluşturdu.

15 Temmuz Köprüsü istikameti ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerden bir kısmı şelale görünümü olan suyun altından geçmeyi tercih ederken, kimileri de orta şeritten çıkarak sağında ve solundan geçmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat buyunca akan su ekiplerin müdahalesiyle kesildi.

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