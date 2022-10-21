D-100’de kaza : 2 yaralı

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu’nda otomobille hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu, Edirne istikameti Cevizlibağ mekiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FNJ 032 plakalı otomobil ile aynı yönde önünde giden 34 FT 9274 plakalı hafif ticari araca çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfai,ye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. (DHA)

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