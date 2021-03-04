D-100 Karayolu’nda “Zıplayan araç” şaşkınlığı

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Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA – KARTAL ve Ataşehir D-100 Karayolu’nda yüksek sesli müzik eşliğinde ‘havalı süspansiyon’ ile adeta zıplayarak ilerleyen araç, sürücüleri şaşkına çevirdi.
Kartal D-100 Karayolu’nda ‘havalı süspansiyon’ olarak bilinen sisteme sahip hafif ticari bir aracın sürücüsü diğer sürücüleri şaşırttı. Yüksek sesli müzik eşliğinde Kartal’dan Ataşehir Bostancı D-100 Karayolu’na kadar aracı havalı süspansiyon sistemiyle adeta zıplayarak ilerleyen araç ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntüde araçta bulunan yolcunun kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görüldü. Hafif ticari araç bir süre sonra gözden kayboldu. 
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