Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde çürük elmalardan meyve suyu imal edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme yapıldığını, denetimlerde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Söz konusu deponun sahibi Necati Arı da çürük elmaları çöpe attıklarını, görüntüyü paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Yeşilhisar ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde bir depoda çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çürük elmaların meyve suyu yapılması için fabrikalara gönderildiği, halk sağlığının tehlikeye atıldığı ileri sürüldü. Görüntülerde onlarca çürük elma dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntünün çekildiği Yeşilhisar’daki elma üreticisi Necati Arı’nın deposunda inceleme yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, incelemenin sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 12 Kasım 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edilen çürük elmalar ile ilgili yapılan paylaşımlar üzerine Kayseri Yeşilhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı, sosyal medyada paylaşımı yapılan eve ait depoya ulaşıldığı belirtildi.

‘OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI’

Açıklamada, “Üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğu tespit edilmiştir. Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar’da bir şahsa sattığı beyanı üzerine söz konusu şahsın deposunda inceleme yapılarak, 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edilerek ivedi şekilde yasal işlemler başlatılmış, işlemlerin sonucunda elmalar imha edilmiştir. Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu ,reçel vb) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Halkımızın sağlığı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ekiplerimiz hassasiyetle çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

‘ÇÜRÜK ELMALARI ÇÖPE ATIYORUZ’

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan elma üreticisi Necati Arı da DHA’ya açıklama yaptı. Arı, çürük elmaları fabrikalara göndermediğini belirterek, “Ben geçimimi meyvecilikten sağlarım. Ağaçlardan topladığımız elmaları belirli yerlere göndeririz. Sosyal medya paylaşımları, biz ağaçlardan topladığımız elmaları ayrıştırmadan önce çekilmiş bir görüntüdür. Kötü, çürümüş elmaları çöpe atıyoruz. Biz kendimizin yemediği elmaları fabrikalara göndermeyiz. Kötü elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderildiği iddiası doğru değildir. Hem biz göndermeyiz hem de bunu meyve suyu fabrikaları da almaz. O görüntüler izinsiz rastgele başlangıç aşamasında yapılan çekimlerdir. O çeken kişi elmalar ayrıştırılmadan çekti” diye konuştu.

‘ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM’

Görüntüleri çeken kişiden şikayetçi olacağını kaydeden Arı, “Çekim yapan kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Dün yayınlanan o görüntüleri izledim. Görüntüyü çeken kişiyle görüştüm kendisi bana görüntüyü kaldırdığını söyledi. Bizim köyümüz meyveci köyüdür. Bu köye başka tüccar girmemesi için sanıyorum ki o çekimi yapmış. Beni zan altında bıraktı. Ben bunu asla kaldıramam. Biz çürük meyve satmayız, çöpe dökeriz” dedi.

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