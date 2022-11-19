Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı

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Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) – FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı.

28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonrü düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum’a devretti. Alkışlar ve taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile sahadan “Türkiye, seninle gurur duyuyor” tezahüratları eşliğinde ayrılan tecrübeli hakemi her iki takımın oyuncuları tek tek tebrik etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin plaket vermesinin ardından tecrübeli hakem Çakır sahadan alkışlarla ayrıldı.

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