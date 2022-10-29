CUMHURİYETİN BAŞKENTİNDE KUTLAMALAR DUMAN KONSERİYLE BAŞLADI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle festival havasında kutluyor. Sevilen rock müzik grubu Duman’ın konseriyle başlayan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki coşkulu kutlama programı; Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleriyle devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan festival alanında düzenlenen Duman konserine Başkentin dört bir yanından on binlerce vatandaş akın etti.

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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE BAYRAM HAVASI

Kutlamaların ilk gününde; Atatürk Orman Çiftliği arazisinde kurulan festival alanında çocuklar panayırda, yetişkinler ise DJ ve amatör müzik gruplarının performansları eşliğinde hoşça vakit geçirdi.

Duman konserinden önce sahnelenen “Cumhuriyet Yolunda” adlıtiyatral gösteriyle de duygu dolu anlar yaşandı.

ABB’ye bağlı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ankara Zabıtası, Ankara İtfaiyesi, ANFA Güvenlik, Halk Ekmek Fabrikası, BELMEK ve BelPa tarafından açılan tanıtım stantlarının da olduğu festival alanında, gün boyu gerçekleşen gösteriler ilgiyle izlendi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde kurulan sahnede 27 Ekim akşamı Sefo, 28 Ekim akşamı Levent Yüksel hayranlarıyla buluşacak. Başkentliler, 29 Ekim akşamı Kenan Doğulu’nun vereceği konser ile bayram coşkusunu yaşayacak.

ANKARALILAR DOYASIYA EĞLENDİ

Cumhuriyetin 99’uncu yaşını kutlamaya giden Başkentliler önce DJ Murat Muratlı’nın düzenlemeleriyle doyasıya eğlenirken, daha sonra sahneye çıkan Duman’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser için erken saatlerde festival alanını dolduran on binlerce Başkentli, duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Tarık Vuranay: “Cumhuriyet coşkusunu beraber yaşayacağız emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-İlayda Atalay: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yıl düzenlediği bütün konserleri çok beğendim. Bugün de Duman konseri için geldim çok mutluyum. Kurulan panayır alanını da çok beğendim.”

-Aleyna Kademli: “Duman konserine geldiğim için çok mutluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri almış çok teşekkür ederim.”

-Baran Tekin: “Arkadaşlarımla beraber Duman’ı dinlemeye geldim çok mutluyum. Mansur Yavaş Başkan’ımızın bütün hizmetlerini çok beğeniyorum.”

-Sakin Yıldırım: “Ankara’da üniversite okuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi güzel etkinlikler ve konserler düzenliyor. Cumhuriyet’imizin 99. yılında Duman’ı getirdiği için Mansur Yavaş Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Arda Kaya: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konseri çok beğeniyorum, çok mutlu oluyorum. Cumhuriyet’imizin 99. yılını da kutluyorum.”

-Bilge Işılak: “Yoğun ders programı arasında bizlere nefes aldırdığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Seda Özkan: “Ankara Büyükşehir Belediyesine düzenlemiş olduğu konserler için teşekkür ediyoruz. Biz gençler konserlere açız. Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlamaya geldik çok mutluyuz.”

-Muhammed Ertunca: “Mükemmel bir gün, mükemmel bir kutlama. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yakışır bir kutlama. Sayın Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkürler.”

Enes Şahin: “Atatürk Orman Çiftliği artık halkın… Duman konseriyle Cumhuriyet Bayramı’nı burada kutlamaya başladık.”

Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşecek etkinliklere katılmak isteyen Ankaralıların ulaşım sıkıntısı çekmemeleri için EGO Genel Müdürlüğü 27-29 Ekim tarihlerinde 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına ring seferleri düzenleyecek.