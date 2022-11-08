CUMHURİYETİN ALTIN KADINLARI…

- Reklam -

Hiç fark ettiniz mi? Son dönemde bayan sporcularımız ardı ardına zaferlere imza atıyor. Öylesine futbola odaklanmışız ki, Cumhuriyetimizin 99. yıldönümü arifesinde onların bizlere armağan ettiği madalyaları, başarı sevinçlerini, yaşattıkları onur ve gururu çok fazla fark edemedik. Bu nedenle futboldan biraz olsun kopup onları onore etmek istedim bu yazıda. Çünkü onların bu başarılarını, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği Cumhuriyet yolunu aydınlatan birer meşale olarak görüyorum.

Saraybosna’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonasında Avrupa’nın zirvesine çıkan karma takımımızda yer alan Çağla Serdar, Ayten Yeksan, Hilal Öztürk, Habibe Afyonlu, Sıla Ersin çok değerli bir şampiyonluğa imza attılar. Arnavutluk’ta yapılan U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 87 kilo kategorisinde yarışan Aleyna Kaymaz 2 altın 1 gümüş madalya, genç bayanlarda 87 kiloda Sara Yenigün üç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olmaları listenin başında yer alıyor.

Cumhuriyet kadınlarımızın başarıları bunlarla sınırlı değil elbette. Japonya’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası’nda Milli sporcumuz Miray Ulaş gümüş madalya kazandı. Karadağ’da düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu altın, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ise bronz madalyaların sahibi oldular.

- Reklam -

Onlar başarılı oldukça milletçe gururlanmaya devam ediyoruz. Azerbaycan’da FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda Gülenay Aydın ve Hatice Aslı Muştu altına uzanıp, olimpiyat şampiyonu olan Türkiye Kırmızı Takımında yer aldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapılan Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası Master kadınlarda Paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 33 metreye dalan Birgül Erken altın madalya kazandı. Romanya’da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda çift kadınlar finalinde İtalya’yı 3-0 mağlup eden Özge Yılmaz ve Ece Haraç üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda bayanlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın madalyayı kazanan milli güreşçimiz oldu.

Peru’da yapılan Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel üç altın madalya aldı. Belçika’daki 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda, Hafif Kilo Tek Çifte’de şampiyonluk alan Elis Özbay altın madalyanın sahibi oldu.

Ve her organizasyonda bizi gururlandıran Bayan Voleybol Milli takımımızla dünya şampiyonasında bir kez daha onurlandık.

İnanıyorum ki, Cumhuriyet kadınlarımızın başarı ışıkları artarak devam edecek. İyi ki varsınız.

Kalın sağlıcakla…