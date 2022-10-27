Cumhuriyet’in 99’uncu yılı Beşiktaş’ta fener alayı ve Duman konseri ile kutlanacak

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Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü Fener Alayı ve Duman konseriyle kutlayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Herkesi Beşiktaş’ta Cumhuriyetimize sahip çıkmaya ve bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı için ilk adımı attığı ve milli mücadelenin fitilini ateşlemek için yola çıktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Beşiktaş’ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar, resmi tören programıyla başlayacak. 29 Ekim günü Beşiktaş’ta gündüz saatlerinden itibaren Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıtan marşlar ilçenin cadde ve sokaklarında ses ve anons araçlarından yükselerek yurttaşlara doyasıya yaşatılacak.

ŞAİRLER SOFASI PARKI’NDA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

Saatler 19.30’u gösterdiğinde ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öncülüğünde binlerce vatandaş Beşiktaş Şairler Sofası Parkı önünde buluşarak ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, meşaleler ile dillerinde marşlarla birlikte Barbaros Meydanı’na yürüyecek.

DUMAN GRUBU 29 EKİM’DE BEŞİKTAŞ’TA SAHNE ALACAK

Gecenin finalinde ise Hepsiburada’nın katkılarıyla saat 21.00’da Duman konseri gerçekleşecek. Duman grubu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl dönümüne özel dinleyenleriyle buluşacak. Program’da yer alacak etkinlikler:

Fener Alayı: Şairler Sofası Parkı – Akaretler Saat: 19.30

Duman Konseri: Barbaros Meydanı Saat: 21.00