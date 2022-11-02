CUMHURİYETİN 99. YILINDA ÇANKAYA’DAN İKİ SERGİ BİRDEN

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Çankaya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iki büyük sergi ile birlikte devam ediyor. 10 genç sanatçının 100 eserinin sergilendiği “2022 + 1 INFINITY SONSUZLUK” sergisi ve sanatçı Gürol Sözen’in ‘Kurtuluş Destan’ı yorumladığı “Destan ve Onlar” sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.





Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (DTÇSM) açılan 2 büyük sergi ile devam ediyor. 10 genç sanatçının 100 eserinin yer aldığı “2022+1 Infinity Sonsuzluk” sergisi ve ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in kendine özgü tarzı ile ‘Kurtuluş Savaşı Destanı’nı yorumladığı eserlerin yer aldığı “Destan ve Onlar” sergisi, Kasım ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak.



GENÇ SANATÇILARDAN SONSUZLUK

Prof. Dr. Kıymet Giray’ın danışmanlığında hazırlanan “2022+1 Infinity Sonsuzluk” sergisinde, çağdaş estetik duyarlığa, teknolojik gelişmelere ve çağımızın felsefesine uyarlı eserleriyle tanınan on avangart sanatçının resim, heykel ve görsel sanatlardan oluşan eserleri, 27 Kasım’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Başkentlilerin beğenisine sunulacak.



KURTULUŞ DESTANI

Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in kendine özgü tarzı ile ‘Kurtuluş Savaşı Destanı’nı yorumladığı eserlerin yer aldığı “Destan ve Onlar” sergisi de 28 Ekim’de ziyarete açıldı. Anadolu uygarlıkları hakkında yapmış olduğu araştırmaları değerlendirdiği kültürel kapsamlı kitapları, belgeselleri, özgün konseptli müze sergileri ile ün kazanan Gürol Sözen, yeni sergisinde bu kez Kurtuluş Savaşı’nı bir Destan olarak yorumluyor. Gelecek kuşaklara bir hatırlatma olarak tanımlanan sergi de 27 Kasım’a kadar DTÇSM’de sanatseverlere buluşacak.