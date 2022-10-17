Cumhuriyet’in 99. yılına özel Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlendi

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İSTANBUL, (DHA)- Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılına özel satranç turnuvası düzenledi. Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 7 yaş üzeri her kategoriden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Turnuva’nın sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. İlçenin Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, satranç sporunun düşünmeyi öğreten önemli bir spor olduğunu söyleyerek, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde bir Cumhuriyet Kupası’nda gençlerle bir satranç organizasyonu gerçekleştirmek bizim için büyük bir onurdur” dedi.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Beyoğlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ‘Beyoğlu Uluslararası Satranç Turnuvası’ gerçekleştirildi. Turnuvaya İstanbul’da 590, il dışından 34, 8 farklı ülkeden 7, ünvanlı 5 sporcu olmak üzere toplam 624 sporcu katıldı. 2 gün süren turnuvada sporcular 5 tur yarıştı. Turları başarıyla tamamlayan sporcular final müsabakasında şampiyonluk için kıyasıya yarıştı, kazanan sporcular ödüllendirildi.

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“CUMHURİYETİ EMANET EDECEĞİMİZ GENÇLERİN SPORTİF OLMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Satranç Federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Beyoğlu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerle bir cumhuriyet satranç kupası organize ettik. Onurluyuz. Cumhuriyetimiz 100 yaşına giderken çocuklarımız ve gençlerimiz çok ciddi bir organizasyonda ciddi bir mücadele verdi. 8 ülkeden 37 farklı şehirden yaklaşık 600 satranç sporcusunun yarıştığı önemli ve büyük bir organizasyon. Bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı tebrik ediyorum. Anneleri de onlarla burada bir nevi mücadele ettiler, heyecanlıydılar. Çünkü cumhuriyeti emanet edeceğimiz gençlerin heyecanlı, canlı ve sportif olmaları bizim için önemli. En iyi şekilde kitap okusunlar, ders çalışsınlar. Ama sporu ihmal etmesinler” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİ EMİN ADIMLARLA YARINLARA TAŞIYACAĞIZ”

Satranç sporunun düşünmeyi öğreten önemli bir spor olduğunu söyleyen Yıldız, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde bir Cumhuriyet Kupası’nda gençlerle bir satranç organizasyonu gerçekleştirmek bizim için büyük bir onurdur. Türkiye Satranç Federasyonu’muzu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı bu anlamda iş birliği için tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak da Beyoğlu Belediyesi olarak da her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Cumhuriyetimizi emin adımlarla yarınlara taşıyacağız. Bu vesileyle milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“YAKLAŞIK 40 BİN TL’YE YAKIN ÖDÜLLÜ BİR TURNUVA OLDU”

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Eyüp Araz, gerçekleştirilen satranç turnuvasında, turnuva direktörü olarak görev aldığını belirterek, “Turnuvamıza yaklaşık 35 farklı ilden katılımcı oldu. 600’e yakın sporcu katıldı. 8 farklı ülkeden unvanlı sporcular vardı. Her kategoriden sporcu vardı yani 7’den 77’nin tam ete kemiğe büründüğü bir turnuva oldu. 7-10 yaş, 14 yaş altı, 18 yaş altı, açıkta da her yaşı kapsayan a-b-c-d kategorilerinde katılım yüksek olduğundan kadın sporculardan ilk 3’e girenlere ödül verildi. Belediyemiz çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 40 bin TL’ye yakın ödüllü bir turnuva oldu. Muhteşem bir turnuvaydı. Cumhuriyetimizin 99. yılı 100. yıla bir adım kala muhteşem bir organizasyon oldu. Aslında bu 100. yıl için prova niteliğinde bir turnuva oldu. Burada asıl amacımız şuydu; hem bir müsabaka olması müsabakanın yanında da sosyalleşmeleri, kendi akranlarıyla karşılaşmaları. Bu müsabakayı yaparken farklı ülkelerden ve illerden sporcularla tanışmış oluyorlar. Burada aslında bir müsabakadan ziyade sosyalleşme ortamı olmuş oluyor” dedi.

“BİRİNCİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Turnuvaya katılan 16 yaşındaki Ahmet Büyükcengiz, 18 yaş kategorisinde yarıştığını belirterek, “Kategoride 1. oldum. Bu turnuvayı düzenlediği için Beyoğlu Belediyesine ve Türkiye Satranç Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı ve bayağı zorlu bir turnuvaydı. Son maçta berabere kalarak 6’da 5 buçuk yaptım. 7 yaşımdan beri satranç oynuyorum ama böyle turnuvalara 1 seneden beri başladım. 1. olduğum için çok mutluyum. Satranç kesinlikle akıl ve zekayı geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

“SATRANÇ ZORLU BİR SPOR AMA ÇOK DA KATKILARI OLUYOR”

Turnuvada yarışan 10 yaşındaki Zeynep Duru Şahin’in annesi Elif Esra Şahin, “Zeynep Duru B kategorisinde yarıştı. Normalde 10 yaşında ama artık uzun zamandır yarıştığı için kendi yaşında değil de açık kategoride yani yaşları büyük olan karışık kategoride yarıştı. Zeynep Duru büyük ihtimalle kızlarda 2. oldu. Hala oynayan arkadaşlar var ama büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. İlerleyen yaşlarda kızlar biraz azalıyor. Açık kategoride de genellikle yarışmıyorlar. O yüzden çok az kız var. 3 kızdan biri Zeynep. Satranç zorlu bir spor ama çok da katkıları oluyor” diye konuştu.

“OLAYLARA BAKIŞ YÖNÜMÜ DEĞİŞTİRİYOR”

Zeynep Duru Şahin ise “Satranç çok eğlenceli yeni arkadaşlar ediniyorum. Matematikte daha hızlı hesap yapmamı sağlıyor. Olaylara bakış yönümü değiştiriyor” dedi.