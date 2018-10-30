Cumhuriyetin 95’inci yılı Kiev’de kutlandı Bu yazıya oy ver Bu yazıya oy ver

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği’nin düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Ukrayna başkentindeki Kiev Hilton Otel’de düzenlenen resepsiyona, aralarında Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Eski Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Ertuğrul Apakan’ın da aralarında bulunduğu, Kiev’de görev yapan yabancı diplomatlar ve Türk iş insanları katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Mesajı’nı okuduktan sonra, kendisinin Ukrayna’ya geldiği dönemden bu yana Ukrayna’nın pek çok alanda iyiye gittiğini ve Türkiye’nin her dönemde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti.

Etkinlikte konuşma yapan Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv ise, Türkiye’yle Ukrayna arasındaki ticaretin artmasını umduklarını ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, Türkiye’ye Ukrayna’ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti.