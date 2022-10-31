CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINA DOĞRU 100 ÇOCUK SANATLA BULUŞACAK

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Her Çocuğa Sanat” projesini hayata geçirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtımı yapılan proje kapsamında sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı 100 çocuk bir yıl boyunca ücretsiz olarak müzik eğitimi alacak. Eğitimlerin sonunda çocuklar, sahneye çıkarak mini bir konser verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyalleşmelerini sağlayacak bir projeyi daha hayata geçirdi.

Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu’nun katkılarıyla hayata geçirilen “Her Çocuğa Sanat” projesi kapsamında; 8 yaşındaki 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek. Çocukların 25’i çello, 25’i keman ve 50’si ise 1 yıl boyunca koro eğitimi alacak.

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BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

“Her Çocuğa Sanat” projesinin tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı’nda çok önemli ve değerli bir projeye start verdiklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Bugün burada çok değerli bir çalışmayı başlatıyoruz. Çocuk ve Sanatseverler Topluluğu birlikte çok güzel bir yola girdik. Buradaki çocuklarımızı umarım 23 Nisan’da Ankara’nın en güzel ve en büyük sahnesinde görürüz. Sizi büyük bir coşkuyla izlemek, dinlemek ve alkışlamak istiyoruz. Bize en büyük kazanç bu olur. Bir toplumun bir milletin sanatla gelişmesinin ve sanatla ilgilenmesini ne kadar değerli ve önemli olduğunun bilincindeyiz.”

YAYLI ORKESTRA VE KORO CUMHURİYETİN 100. YILINA HAZIRLANIYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek projede profesyonel eğitmen ve akademisyenler tarafından 1 yıl boyunca verilecek eğitimler ile çocukların yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Projenin ABB tarafından ilk kez yapıldığını ve bu yüzden çok heyecanlı olduklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Proje Şefi Şinasi Örün, “Belediyede ilkini gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında dezavantajlı çocuklarımızın bugün sanatla buluşmasına tanıklık ettik. Çok heyecanlıyız. 50 çocuğumuzdan yaylı orkestra, 50 çocuğumuzdan ise koro oluşturacağız. Altındağ Gençlik Merkezi’mizde eğitimler 1 yıl boyunca uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Daire Başkanlığı olarak çocuklarımızı sanat ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Cumhuriyetin 100. yılına doğru 100 çocuğu sanatla buluşturuyoruz” sloganıyla başlatılan ve Başkentli çocukların hayatına dokunan müzik eğitimleri haftada 3 gün gerçekleştirilecek. Eğitimlerini tamamlayan Yaylı Orkestra ve Koro topluluğu sahneye çıkarak mini bir konser verecek. Proje kapsamında çocuklara ayrıca dans ve resim gibi farklı sanat dallarında eğitimlerde verilecek.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ AİLELERİN DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması için ücretsiz olarak verilecek müzik eğitimi çocuklar kadar ailelerinde yüzünü güldürdü. Çocuklarının sanatla buluşmasına tanıklık eden ve heyecanlarına ortak olan aileler ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Aydın Bal: “Bu tarz hizmetler çok faydalı çocukların hem gelişimi hem de ileri zamanları için. Kızım keman eğitimi alacak. Hayalimiz, eğer kızım keman çalmayı öğrenebilirse kendini geliştirebilirse çok sevinir ve memnun oluruz. Vesile olan herkese teşekkür ederiz.”

-Mustafa Şahin: “Oğlum keman eğitimi alacak. Bu etkinlik sayesinde çocuğumuzun yeteneğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Eğer bu konuda bir yeteneği varsa buradaki alacağı eğitimle daha iyi bir yere getirebilmek hayalimiz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

-Neslihan Metin: “Çok heyecanlıyım muhteşem bir şey ve bizim için çok büyük bir fırsat. Bize bu imkânı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımın da buradaki öğretmenler veya sanatçılar gibi sanatçı olmalarını istiyorum.”