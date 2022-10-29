CUMHURİYETİN 100. YILINDA 2 BÜYÜK ESER

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Tele 1 televizyonunda katıldığı Habere Doğru programında açıklamalarda bulundu.

TAŞDELEN: BÜTÜN BÜYÜK PARKLARIMIZI SİT ALANI İLAN ETTİRECEĞİM

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın en değerli, en kıymetli arsaları üzerinde yaptıkları bütün büyük parkları gelecekte imara, betona, ranta açılmasın diye Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na başvurarak SİT alanı ilan ettireceğini açıkladı.

Taşdelen, dün Tele 1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programında önemli açıklamalar yaptı.

ÇANKAYA’DA SLOGAN “İLELEBET CUMHURİYET”

Bütün vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Taşdelen, “Cumhuriyetimiz çok değerli çok kıymetli. 99. yılını kutluyoruz. O nedenle Çankaya’nın her yerinde ‘İlelebet Cumhuriyet’ yazıyor. Bütün ilanlarımızda bu sloganı kullandık” dedi.

100. YILDA AÇACAĞIZ

Cumhuriyet’in 100. yılını da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır şekilde kutlamak istediklerini belirten Taşdelen, “23 Nisan 2023’te Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nı, 13 Ekim 2023’te Abidin Paşa Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni, 29 Ekim 2023’te de en büyük eserimiz olan Atatürk Kültür Merkezi’ni açacağız. 100. yılı Atamıza layık şekilde kutlayacağız” diye konuştu.

HALKIN OLANI HALKIMIZA VERİYORUZ

8 yılda borç almadan, kredi kullanmadan, sadece belediyenin kendi öz kaynaklarını kullanarak büyük projeler yaptıklarını kaydeden Taşdelen, “Çayyolu Hizmet Binamızı aralık ayında hizmete açacağız. Orayı da açtığımızda belediye hiçbir yerde kiracı olmayacak. Bir lira bile kira ödemeyen bir belediye yarattık” dedi. Taşdelen şöyle devam etti:

“8 yılda 7 yeni kreş açtık. 3 kreşimizin inşaatı devam ediyor. 10 yılın sonunda 10 yeni kreş açmış olacağız. 5 kültür merkezi hizmete açtık. 2 kapalı yüzme havuzu, buz sporları salonu, engelsiz yaşam merkezi, 22 tane yeni Çankaya Evi açtık. 21. yüzyılın Halk Evleri bunlar. 14 yeni kütüphane açtık. 8 yılda toplam büyüklüğü 1 milyon 750 bin metrekare olan 96 tane yeni park açtık. Bunların hepsi Çankaya’nın en değerli arsaları üzerinde. Biz en kıymetli arsalarımızı ranta, betona, imara açmıyoruz. Tam tersine en kıymetli arsalarımıza kreşler, havuzlar, parklar, sosyal tesisler, engelli merkezleri, kültür merkezleri, yurtlar yapıyoruz. Bizim anlayışımız bu. Halkın olanı halka veriyoruz.”

SİT ALANI İLAN ETTİRECEĞİM

Çankaya’daki büyük parkların hepsini Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na başvurarak SİT alanı ilan ettireceğini de açıklayan Taşdelen, “Şimdi bir şey daha yapacağız. Bütün büyük parklarımızın hepsini Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurarak SİT alanı ilan ettireceğim ki, bundan 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonra kimse gelip de parkın dokusunu bozacak şekilde beton koymasın, düğün salonu koymasın diye. Rahmetli babam Doğan Taşdelen de bunu uygulamıştı. Ben de ondan alıyorum” diye konuştu.

ENKAZ DEVRALACAĞIZ

Türkiye’nin ağır bir borç batağında olduğunu belirten Taşdelen, “Faizin faizini ödüyoruz. Türkiye ağır bir borç batağında. Önümüzdeki seçimde iktidara geldiğimizde bir enkaz devralacağız. Ama Millet İttifakı seçimi kazanacak ve takvimi de açıklayacak. 6 ayda böyle olacak, 1 yılda böyle olacak. Enkaz nasıl kaldırılacak ekonomik anlamda onu konuşacağız. Yani bedeli sonuçta halk ödüyor. Bizim de düşüncemiz, bugünü kurtarmak için geleceği ipotek altına alamayız. Marifet hem bugünü hem geleceği kurtarmak” ifadelerini kullandı.