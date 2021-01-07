Cumhuriyetçi Kongre üyesi Kinzinger’dan “Trump’ı görevden alın” çağrısı

ABD, (DHA)- ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulunarak Amerikan Anayasası’nın 25’inci maddesine dayanarak başkan Donald Trump’ın görevden alınmasını talep etti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının etkisi hala devam ediyor. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alınmasını talep etti. Kinzinger, “Anayasanın 25’inci maddesinin yürürlüğe girmesini demokrasimiz için ağır bir yürekle talep ediyorum. Trump, destekçilerinden oluşan bir kalabalığı Kongre Binası’na göndererek Amerikan halkını koruma görevinden vazgeçti” dedi.Kinzinger’ın Trump’ın görevden alınmasını talep eden ilk Cumhuriyetçi Kongres üyesi olduğu ifade edildi.

ANAYASANIN 25’İNCİ MADDESİ NEDİR?

ABD Anayasası’nın 25’inci maddesinde ABD başkanının kabinesi ya da Kongre’ye başkanın görevini yerine getirmediği durumlarda müdahale etme yetkisi veriyor. Bu kapsamda başkan yardımcısı ve diğer yetkililer, başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceği ifade ediliyor. Başkan yardımcısı, görevi başkan vekili olarak devralabiliyor.

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