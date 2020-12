Cumhuriyet savcısının oturduğu sitedeki 6 daireye giren hırsızlar yakalandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da polisler ile cumhuriyet savcılarının da oturduğu sitede 6 farklı apart daireye girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen Samet D. ile Atilla G. yakalandı. Şüphelilerin, cumhuriyet savcısı ile emniyet görevlilerinin oturduğu apart dairelerin kapılarını zorladıkları ancak açamadıkları ortaya çıktı.

Karaman’da Osman Gazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda bir saat içinde 6 farklı apart dairede hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay, emniyet görevlileri ile cumhuriyet savcısının da yaşadığı apart dairelerin bulunduğu sitede meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apart dairelerde yaptıkları incelemede 2 daireden 1 adet cep telefonu, çeyrek altın ile bir miktar paranın 1 saat içerisinde çalındığını, 4 daireden ise çalınan bir eşya olmadığını belirledi. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameraları tek tek incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Şüphelilerin, polisler ile cumhuriyet savcısının oturduğu dairelere de girmeye çalıştığı ancak kapıları açamadıkları ortaya çıktı. Olayın ardından Samet D. ve Atilla G. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.

