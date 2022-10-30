Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara’da yapıldı

- Reklam -

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki büyük yarış olan Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara’da 75’inci Yıl Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 3 ve daha yukarı yaşlı safkan Arap atlarının koştuğu 84’üncü Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu ‘Final Dance’ ile jokey Ayhan Kurşun kazanırken; 3 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının yarıştığı 42’nci Cumhuriyet Koşusu’nu ise ‘Kıyıcı’ ile jokey Mustafa Çiçek kazandı.





Yarışların öncesinde medyaya açıklamalarda bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, iki çok önemli yarış yapılacağını belirterek, “Yarışların iddialı geçeceğini düşünüyoruz. Ankara halkı hipodromda vakit geçirmeyi seviyor. Gün geçtikçe de seyircilerimiz artıyor. Bugün de öyle bir görüntü var. İnşallah zevkle güzel bir tarış seyrederler” dedi.



42’nci Cumhuriyet Koşusu’nu ‘Kıyıcı’ ile kazanan jokey Mustafa Çiçek ise son 3 yarıştan galip geldiklerini hatırlatarak, “Atımıza güveniyorduk, kendimize güveniyorduk. Rakibimizi önümüze aldıktan sonra her şey kolay oldu. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutlarken bu yarışı kazanmak ayrı bir gurur. Mutluyum” diye konuştu.



84’üncü Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda ikramiye olarak birinciye 1 milyon 200 bin lira verildi. Toplamda ise ikramiyeler ve primlerle birlikte bu koşuda 3 milyon 18 bin 750 lira para dağıtıldı. 42’nci Cumhuriyet Koşusu’nda ise 1 milyon 900 bin lira ödül verildi. İkramiye ve primlerle birlikte toplam para ödülü ise 4 milyon 779 bin 688 lira oldu.