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2023’ün ilk Milliyet Sanat sayısı sanatseverleri kapağında, Gamze Taşdan’ın Cumhuriyet’in kuruluş coşkusunu yaşatan “Cumhuriyet Kızları” sergisinden capcanlı bir resimle karşılıyor!

Milliyet Sanat Ocak 2023 sayısında yeni romanını ve “altın çağ umudu”nu anlatan Buğra Gülsoy’dan yeni filmi “Sevda Mecburi İstikamet”le Çağan Irmak’a, alternatif rock grubu Madrigal’den “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” ekibine ve yazar Murat Gülsoy’a ilgi çekici röportajların yanı sıra her zamanki gibi kültür sanat dünyasının nabzını tutan haberler ve kapsamlı incelemeler yer alıyor. Milliyet Sanat raflarda, dijital uygulamalarda ve Getir, Trendyol ve yakala.co ile Türkiye’nin tüm şehirlerinde okurlara ulaşıyor.

Milliyet Sanat’ın Ocak 2023 sayısının kapağında okurları, Gamze Taşdan’ın Bozlu Art Project’te açılan ve 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet’in kuruluş coşkusunu yaşatan “Cumhuriyet Kızları” sergisi karşılıyor.

Ayın Söyleşisi için Asu Maro’nun konuğu, oyunculuk kadar önemsediği yazarlık kariyerinde üçüncü romanı Luna’yı yayımlayan Buğra Gülsoy oluyor. Kitabını, insanlığın özüne dönüp tekrar bir altın çağa ulaşacağı umuduyla “kadim geleceğe” adayan Gülsoy, yeni romanının yanı sıra mimarlık okurken başlayan yazma tutkusunun diğer duraklarına, hisleriyle çizdiği oyunculuk kariyerine ve oğluyla beraber öğrenmeye çalıştığı babalığa dair içten bir sohbete imza atıyor.

Milliyet Sanat’ın Ocak 2023 sayısında ayrıca Çağan Irmak yeni filmi “Sevda Mecburi İstikamet”i, sinemasındaki genç bakışı ve değişmeyenleri; alternatif rock’ın sevilen grubu Madrigal “Seni Dert Etmeler”den müzikal kariyerlerine kadar kendilerine dair pek çok şeyi; “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” ekibi yedi senenin ardından yepyeni bir kadroyla sahnelenen oyunu; Murat Gülsoy ise yeni romanı Ressam Vasıf’ın Gizli Aşklar Tarihi’ni anlatıyor.

Röportajların yanı sıra renkli haberler, incelemeler, köşe yazıları gibi her yaştan sanatseverin zevkle okuyacağı daha birçok zengin içerik Milliyet Sanat’ın müzik, edebiyat, plastik sanatlar, sinema, podcast ve sahne sanatları sayfalarında…

Kitabevlerinde, marketlerde, Getir’de, Trendyol’da, yakala.co’da ve dijital uygulamalarda okurlarını bekleyen Milliyet Sanat ayrıca, dergiyi 0850 224 02 22 numaralı çağrı merkezini arayarak satın alan okurların kapısına kadar götürüyor.