CUMHURİYET COŞKUSU ALTINDAĞ’DA YAŞANACAK 

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Cumhuriyet Bayramı coşkusu Altındağ’da yaşanacak. Başkent Millet Bahçesi’nde Kıraç rüzgarı esecek.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet coşkusunu doya doya yaşatacak. 29 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da, Ankaralılar sevilen sanatçı Kıraç’ın şarkılarıyla coşacak. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek olan Kıraç konseri, onbinlerce kişiyi bir araya getirecek. Onbinlerce kişi Kıraç şarkılarını hep bir ağızdan söyleyecek.

“HERKESİ BEKLİYORUZ…”

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Cumhuriyet Bayramı coşkusunun Altındağ’dan başlayarak tüm Ankara’ya yayıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “29 Ekim Cumartesi günü Ankaralı hemşehrilerimizle hep birlikte Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. 29 Ekim coşkusu Altındağ’dan Ankara’ya yayılacak inşallah… Tüm Ankaralıları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.” dedi. Başkan Balcı “Bu vesileyle bu topraklar için canını ortaya koymuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.