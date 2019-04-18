Cumhuriyet böyle, İstanbul böyle kazanıldı

“Cumhuriyeti biz böyle kazandık” fotoğrafı hafızalarda unutulamaz şekilde yer etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına neden olan fotoğraf da “İstanbul’u biz böyle kazandık” sloganı ile hafızalardan silinmeyecek.

Dile kolay tam 25 yıldır İstanbul’da kazanamıyordu Cumhuriyet Halk Partisi.



Ve “Bay Kemal, CE HA PE” diye saldırılan CHP’liler de Kemal Kılıçdaroğlu da üsluplarını bozmadan sadece adaylarını tanıtan konuşmalar yaptılar.



CHP tek başına mitingler yapmadı Kemal Bey ama çok önemli bir karar alarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak mitinglerle seçmenin karşısına çıktı.



Millet ittifakı demokrasiyi savunan, birlikten yana bir birliktelik oldu ki çok haksız, çok sert saldırılara muhatap oldu.

Ama Türk halkı, “İllet, Zillet, Terörist” iftiralarına gereken yanıtı 25 yıllık Ankara ve İstanbul hegemonyasını yıkarak verdi.

CHP ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu ile Buğra Kavuncu ile tüm teşkilatları,

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri,



Ve bir eski milletvekili meslektaşımız Barış Yarkadaş 24 Saat / 17 gün, İstanbul için sandıklardan çıkan oyların bulunduğu çuvallara sahip çıktılar.



Evlerinde sıcak yataklarında değil demokrasinin sembolü olan bu çuvalların üzerlerinde yattılar, çalmadılar, çaldırmadılar.

İnanın bana gerek CHP’liler gerekse İYİ Partililer tam bir demokrasi savaşı verdiler.



Tıpkı Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk’ün önderliğindeki kahraman Türk milletinin verdiği istiklal savaşı gibi mücadele ettiler.



Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk milleti cumhuriyeti ve demokrasiyi Türk Milletine armağan ettiler.



Simge haline gelen Mahmut Tanal fotoğrafı da sadece İstanbul’un kazanılmasının değil, demokrasinin kazanılmasının da unutulmaz bir sembolü oldu.



İtirazlara gelince hukuki bir boyut taşımadığı defalarca sayılma sonrası ortaya çıktı.

Şimdi YSK’ye düşen görev anayasaya, yasalara ve içtihatlarına uygun olarak, “olağanüstü itirazları” reddetmesidir.



Bu karar ne kadar çabuk alınırsa Türkiye’de demokrasi de o kadar hızla normalleşir. Yerel seçim kargaşası ortadan kalkar, hükümet de ekonominin düzelmesi için hızla kolları sıvar.