Cumhuriyet Akademisi’nin temelini Kılıçdaroğlu atacak

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Eğitim yatırımları ile göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, ilçe tarihinin en büyük yatırımının temelini atıyor.

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların çağın gereklerine uygun olarak eğitim alması ve bir asrını tamamlayan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını anıtlaştırmak amacıyla projelendirilen “100. Yıl Cumhuriyet Akademisi” nin temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla atılacak. 30 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleşecek törene Ankara’nın dört bir yanından çok sayıda vatandaş katılacak.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı temel atma töreninde,Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan da vereceği konserle ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını silecek. Sevcan Orhan’ın yanı sıra Yenimahalle kreşlerinde eğitim gören Cumhuriyet çocukları hünerlerini sergileyecek.

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Çağdaş eğitimin adresi

Yaklaşık 10 bin m2 inşaat alanına sahip olan tesis Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek. Tesiste 750 kişi kapasiteli konferans salonu, gençlik ve çocuk kütüphanesi, spor, proje geliştirme, kariyer, sanal gerçeklik, endüstriyel tasarım, sanat-tasarım, dijital tarım, enerji ve çevre, dron pilotluğu gibi kişisel gelişim akademileri bulunacak.

Yenimahalle’nin en büyük yatırımı eğitime

Cumhuriyet Akademisi’nin tam bir eğitim kampüsü olarak hizmet vereceğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “2 yıl içinde hizmete açacağımız bu akademide gençlerimiz dünya gençleriyle eşit şartlarda yarışmak için bilimsel eğitim alacaklar. Yenimahalle’nin gençleri, normal derslerin yanında dijital eğitimler de alarak çağdaş eğitim fırsatlarından yararlanmış olacak. Geleceğimize ışık tutacak akademinin temel atma törenine tün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.