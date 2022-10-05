Cumhuriyet Akademisi’nde geri sayım başlıyor

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Yenimahalle’de gençlerin çağın gereklerine uygun olarak eğitim alması ve 1 asrını tamamlayan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını anıtlaştırmak amacıyla projelendirilen 100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Akademisi, Cumhuriyetin yüzüncü yılı olan 2023 yılında başta gençler olmak üzere tüm Ankaralıların hizmetine açılacak.

Yaklaşık 10 bin m2 inşaat alanına sahip olan tesis Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık, bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek. Tesiste 750 kişi kapasiteli konferans salonu, gençlik ve çocuk kütüphanesi, spor, proje geliştirme, kariyer, sanal gerçeklik, endüstriyel tasarım, sanat-tasarım, dijital tarım, enerji ve çevre, dron pilotluğu gibi kişisel gelişim akademileri bulunacak.

Yenimahalle’de çağdaş eğitim

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Cumhuriyet Akademisi’nin tam bir eğitim kampüsü olarak hizmet vereceğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi’nde geleceğimiz olan gençlerimiz dünyadaki yaşıtlarıyla eşit şartlarda yarışmak için bilimsel eğitimler alacak. Yenimahalle’nin gençleri, normal derslerin yanında dijital eğitimler de alarak çağdaş eğitim fırsatlarından yararlanacak” dedi.

Türkiye’ye örnek olacak

Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 tarihinde akademinin açılışının yapılacağını kaydeden Başkan Yaşar, “Bizler Gazi mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bütün imkansızlıklara rağmen kurduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin değerini bilenlerdeniz. İstedik ki Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında tüm Türkiye’ye örnek olacak bir tesisi Ankara’ya Yenimahalle’ye kazandıralım. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız projemizin temel atma çalışmalarına başladık. Amacımız gençlerimizin eğitim alanında daha ileri gitmesi” dedi.