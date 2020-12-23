Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu’ndan Asyaport Limanı’nda inceleme

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası konteyner taşımacılığı yapılan Tekirdağ’daki Asyaport Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ’daki yatırımları incelemek üzere kente gelen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaretinin ardından Asyaport Limanı’na geçerek, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’den liman hakkında bilgi aldı. Daha sonra limanda bulunan, Semavi dinler ibadethanelerin olduğu cami, kilise ve şapel yerlerini gezen Dağlıoğlu, limandaki çalışmaları inceledi.

Burak Dağlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ’ın önemli ve yatırımcıların sıklıkla sorduğu şehirlerden olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, “İlk olarak valiliğimizi ziyaret ederek şehirdeki mevcut sanayi altyapısı ve geleceğe yönelik planlamalarla ilgili çalışma yaptık. Şimdi de Asyaport Limanı’na geldik, burası önemli bir liman. Ülkenin ihracat kapasitesine de destek sağlıyor. İnşallah uzun vadede Tekirdağ’a daha çok yatırım kazandırıldığı zaman ihracatta artacaktır. Burası uluslararası standartlarda iş yapan bir liman. Buradaki iş hacmini de yerinde görüyoruz” diye konuştu.

Yatırımların artması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Dağlıoğlu, “Bize başvuran yatırımcıların projeleri için kendilerine Türkiye’deki alternatifleri sunuyoruz ve kendileri buna göre kararlarını veriyor. Bu anlamda Tekirdağ’da da en uygun alternatifleri kendilerine sunmak istiyoruz. İnşallah buraya daha fazla yatırım kazandıracağız. Tekirdağ bütün ulaşım olanaklarının bir arada olduğu bir yer. Asyaport Limanı’nda deniz ve demir yolunu kullanması ulaşım olanaklarını gösteriyor. Bu ulaşım imkanlarına sahip olması Tekirdağ’ı farkı kılıyor” dedi.

Burak Dağlıoğlu, daha sonra Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ile TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu’nu ziyaret etti.

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