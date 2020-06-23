Сumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, dün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Сumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başkanlığındaki heyet, dün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı, ayırca Türkiye ve Ukrayna’nın hayata geçirmeyi planladığı ortak projelerin değerlendirildiği belirtildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Tarafların, Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 12’nci toplantısının düzenlenmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması doğrultusundaki müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

UKRAYNA’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Açıklamada, Ukrayna tarafının, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda gösterdiği destekten ve Kırım Tatarlarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik yaklaşımından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini sunduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin, Kırım Tatarları için Ukrayna’da 500 konut inşa edilmesi için attığı adımların öneminin vurgulandığı kaydedildi. Tarafların, iki ülke arasında savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldıkları belirtildi. İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Kiev’deki temaslarının ardından dün yurda döndü.