Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti 

- Reklam -

Nedim BAYHAN-Ömer HASAR/İSTANBUL(DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan’da kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Azerbaycan’da Cebrayıl’dan Zengilan’a giderken kaza geçirmişti. Kazanın ardından Yıldırım ve Ayrım cuma günü uçak ambulans ile İstanbul’a getirilip Başakşehir Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti. (DHA)

(FOTOĞRAF)



- Reklam -