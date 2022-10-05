Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın festivalde sahne aldı

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İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)- SAZ ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler ekibi, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin konuğu olarak AKM’de konser verdi.

Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 4’üncüsü gerçekleşen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde İrfani Türküler konserleri ile başladı. Konsere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Festival kapsamında, saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler ekibi, halk müziğini müzikseverlerle buluşturdu. Sahnede konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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