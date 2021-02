Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi salgına rağmen öğrencilerin ilgi odağı oldu

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Covid-19 salgın döneminde de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, “Şu anda ziyaretçilerin yüzde 70’i tamamıyla araştırmaya yönelik ya da tez hazırlıkları yapan öğrencilerden oluşuyor. Aslında her kesimden insanlar geliyor kütüphaneye. Gençlerden de, yaşlılardan da gelen var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de katıldığı törenle 20 Şubat 2020’de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, birinci yaşını doldurmaya hazırlanıyor. 125 bin metrekare kapalı alanı, 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayınıyla hizmet veren kütüphane, Covid-19 salgın döneminde de ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

‘AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELMEYE BAŞLADI’

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, ​DHA’ya yaptığı açıklamada, kütüphanenin açıldığı tarihten salgın nedeniyle kapatıldığı 15 Mart’a kadar geçen 25 günlük sürede hafta içi 6 bin, hafta sonları 15 bin günlük ziyaretçiyi ağırladıklarını, 1 Haziran’da tekrar kapıları açtıklarında kapasiteyi beşte bir oranında düşürdüklerini hatırlattı. Tuğlu, “Bu süreçte son kısıtlamalar gelene kadar, yani 1 ay öncesine kadar hafta içi ortalama 2 bin kişi, hafta sonu 3 bin 200 rakamını görmüştük. Tekrar kısıtlamalar geldiğinde 750’lere düşmüştük ki, son 2 haftada tekrar 1100’lere rakamın çıktığını gördük. Özellikle okullar kapandıktan sonra aileler çocuklarıyla birlikte gelmeye başladı” dedi.

‘ŞU ANDA ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 70’İ ÖĞRENCİ’

Millet Kütüphanesi’nin internet sitesinden kütüphane doluluk oranının günlük olarak takip edilebileceğini söyleyen Tuğlu, “Son iki ayda, özellikle son kısıtlamalarla birlikte, genelde araştırmacılar geliyor. Kısıtlamalar öncesinde lise öğrencileri yüzde 50 oranında geliyorlardı. Sabah aileleri bırakıp akşam alıyorlardı. 2 bini, 3 bini gördüğümüz rakamlar o yöndeydi. Ama şu anda baktığımızda yaklaşık gelen ziyaretçinin yüzde 70’i tamamıyla araştırmaya yönelik ya da tez hazırlıkları yapan öğrencilerden oluşuyor. Aslında her kesimden insanlar geliyor kütüphaneye. Gençlerden de, yaşlılardan da gelen var” diye konuştu. Kütüphanenin salgın döneminde de büyük ilgi gördüğüne işaret eden Tuğlu, “Onu da bizzat 1 Haziran’dan itibaren görüyoruz. 3 bin ziyaretçi rakamını pandemi sürecinde tekrar yakalamış olduk. Tabi ilk günden itibaren, bir öğrenci için vazgeçilmez olan kahve, çay, su, bunlar Cumhurbaşkanımızın ikramı olarak gelen misafirlerimize cep kafelerde ya da restoranda ikram ediliyor” ifadesini kullandı.

‘SİSTEME GİRİŞ YAPILACAK 400-500 BİN ARASINDA KİTAP VAR’

Kütüphanedeki yayın sayısının da sürekli arttığını ifade eden Tuğlu, şöyle konuştu: “Kütüphanemiz Derleme Kanunu’ndan yararlandığı için, Türkiye’de çıkan her kitap Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne ücretsiz olarak ulaşmaktadır. Geçen yıl sadece derlemeden gelen kitap sayısı yaklaşık 75 bin civarında. Kayıt girişleri devam ediyor, depomuzda sadece sisteme giriş yapılacak 400-500 bin arasında kitap var. Bunun harici birçok bağış geliyor kütüphanemize. Yakın zamanda yine 3 tıra yakın bağış alacağımız kitaplar var.”

Gelen kitapların bir bölümünün okullara hediye edileceğini söyleyen Tuğlu, “Bunların bir kısmını yine ilgili kütüphanelere Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin hediyesi olarak dağıtacağız. Bu şekilde de diğer kütüphanelere, akademiye de katkımız bir nebze olsun olmaya başladı diye düşünüyoruz. Kültür Bakanlığı ile yaptığımız protokolde 500 bine yakın kitap oradan geldi. Özellikle biz bu kitapları ihtiyacı olan okullara ya da talepte bulunan köylere bir sosyal sorumluluk projesi olarak paylaşacağız. Oralara kitaplıklar kurmaya çalışacağız. İnşallah 1-2 ay içinde bunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

‘E-KAYNAKLARI SINIRLI SAYIDA ARAŞTIRMACIYA AÇACAĞIZ’

Salgın nedeniyle kütüphanedeki e-kaynak sayısını artırdıklarını anlatan Tuğlu, “Pandemi şartlarıyla birlikte insanlar fiziksel ortamlara gelemediği için e-kaynaklara olan ihtiyaç daha da arttı. 2021 yılında özellikle e-kaynak sayımızı artırmaya çalıştık. Bu konuda yeni lisans anlaşmaları yapıldı. Özellikle kişilerin kütüphaneye gelmeden de erişebilmeleri için bazı kaynakları tüm Türkiye’ye açmıştık. Yakın bir zamanda da 1-2 hafta içinde inşallah, sınırlı sayıda araştırmacıya kütüphanenin e-kaynaklarını da açmış olacağız. Bununla ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde sosyal medya hesabından duyuruları yapılacak” diye konuştu.

MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ İÇİN SON GÜN 31 MART

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Milli Mücadele Sergisi’nin 31 Mart’a kadar gezilebileceğini söyleyen Tuğlu, “Bu sergiyi mutlaka herkes görmeli. Özellikle gençlere yönelik burada kısa videolarımız var. Gelemeyenler için de biz bunları sanal ortama taşıdık. Burada yaklaşık 12 müzeden 105 tane eser var. Bunlardan 2’si hariç hepsi orijinal, sergi 31 Mart’ta bittikten sonra tekrar bunlar kurumlarına iade edilecek. Milli Mücadelede kullanılan sahra telefonu, santral ve silahlardan örnekler, Atatürk’ün Nutuk’u yazmış olduğu masa, Nutuk’un ilk orijinal onaylanmış belgesi, İstiklal Marşı’nın Meclis’te okunmuş, onaylanmış belgeleri… Mondros Mütarekesi’nden başlıyor, Cumhuriyet’in ilanına kadar kronolojik bir sergi” dedi.

