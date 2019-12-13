Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ödülü olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri takdîm töreni 12 Aralık 2019 tarihinde Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok anlamlı ve kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninin Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımını yok sayan bir yazara verilmesi skandalının ardından gerçekleştirilmiş olması da çok önemli idi. Ödüle layık görülen bilim insanları ve sanatçılar titiz bir inceleme ve değerlendirme sonucu seçilmişlerdi. Bu bakımdan “bu ödül niçin bu adama verildi?” diye ortaya çıkan hiçbir ciddî tepki görülmedi.

Bir tarihçi olarak sosyal bilimler alanında büyük ödülün Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden emekli olan hocam Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a verilmesinden büyük mutluluk duydum. Aslında bu ödül Ahmet Yaşar Ocak için bir anlamda gecikmiş bir ödül idi. Kendisi Osmanlı kültür ve düşünce dünyasına birçok değerli kitap ve makale kazandırmış, bu ödülü çoktan hak etmişti. Sayın hocamı tekrar kutluyorum.

Sinema alanında ünlü yönetmen Mesut Uçakan ödüle layık görüldü.

Müzik alanında ise yediden yetmişe herkesin tanıdığı sanatçı üçlüsü Mazhar- Fuad- Özkan ödüllerini aldılar. Geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar; edebiyat alanında Merhum Nuri Pakdil; mimarlık alanında Doğan Kuban ödüle layık görüldüler. Kültür sanat politikaları vefa ödülü ise Merhum Haluk Dursun’un kızı tarafından teslim alındı.

Daha önceki yıllarda ödül verilecek kişilerin seçiminde ve bunlarla iletişim kurulmasında bazı olumsuzluklar yaşanmıştı.









İnsan hakları savunucusu Mandela, kendisine verilen büyük ödülü kabul etmemiş ve çok olumsuz bir havanın doğmasına sebep olmuştu.

Aynı olumsuzluğu 1998 yılında Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verdiğimiz Yahudi asıllı bilim adamı Prof. Dr. Bernard LEWIS’in daha sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yapmış olduğu konuşmalar sebebiyle de yaşamıştık.

Bu bakımdan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri jürisinin yapacağı çok yönlü değerlendirmeler büyük önem kazanmaktadır. Bu ödül töreninde jürinin bu olumsuzlukları da iyi değerlendirdiği ve ödülü hak eden kimseleri hakkıyla seçtiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazanan değerli bilim insanlarını tebrik ediyor; ödül törenine katılamadan vefat etmiş olan Nuri Pakdil ve Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet diliyorum.