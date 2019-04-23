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23 Nisan 2019
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 23 Nisan töreni

Editör Editör

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de bir konuşma yaptı. Ardından, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz. 

Tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. İstiklal harbimizin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşunda emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bugün TBMM’nin dualarla, tekbirlerle açılışının 99. Yıldönümünü de kutluyoruz. Bu ülkemiz çocuklarına verilen önemin işaretidir. Her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum.

Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın. Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. Önümüzdeki dönemde de sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Ozan Sözeyataroğlu:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için TBMM’yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan sayın cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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