Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıklayan Doç. Dr. Halil Murat Ünver: Tam egemen ve bağımsız Türkiye

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Cumhurbaşkanı aday adayı Doç. Dr. Halil Murat Ünver, “İktidar olmak için öncelikle birincisi problemleri çözebilecek aklınızın olması gerekmektedir. İkincisi ekibiniz olacak ve üçüncüsü de gücünüz olacak” dedi.

CAFER KÜLAHLIOĞLU/ANKARA

Ülkemizde yaklaşık altı ay sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu belirten Doç. Dr. Halil Murat Ünver gazetemizi ziyaret ederek göreve geldiğinde hayata geçireceği projeleri anlattı. Doç. Dr. Ünver, ‘Tam egemen bir Türk Milleti, hür ve bağımsız Türkiye’ sloganı ile yola çıktığını ifade etti.

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Şu an mevcut devlet sisteminin tek adam rejimine dayandırıldığını, bu yüzden de bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının tıkandığını ifade eden Halil Murat Ünver, uygulamadaki devlet anlayışının tamamen sıfırlanarak yeni bir yöntem ile işe başlayacaklarını belirtti.

“YÖNETİM 6.0” SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİK

Doç. Dr. Halil Murat Ünver, öncelikle bu yola çıkarken partiler üstü bir vizyon oluşturduklarını ve siyasi partilerden bağımsız hareket ettiklerini ifade etti. Yapay Zeka Tabanlı Devlet Yönetim Sistemi adı verdikleri “Yönetim 6.0” programını ürettiklerini bildiren Ünver, dijital sistemle ülke yönetimini sağlayacaklarını söyledi.

e-Devlet veri tabanına kişisel bilgilerin, becerilerin, tecrübelerin, eğitimlerin ve bütün sağlık bilgilerin girilmesinin sağlanacağını bildiren Ünver, getirecekleri sistemle belediye başkanı ve milletvekili adaylarının kişisel özellikleri ve nitelikleri doğrultusunda yapay zeka tarafından sisteme girileceğini söyledi. Böylelikle liyakat sahibi kişilerin dijital çağın verdiği getirdiği kolaylıkların da kullanılması suretiyle belirleneceğini ifade eden Ünver, halkın da bu kişiler arasında seçim yapmasının çok kolay ve şeffaf olacağını belirtti. Ünver, işe alımlarda, atamalarda, görevlendirmelerde tek yetkinin yapay zekada olacağını, hakkaniyetli bir şekilde her işe o işin ehli olanların getirilmesinin sağlanacağını söyledi. İşe alımlar için yapılan yazılı sınavların ve mülakatların kaldırılacağını belirten Ünver, torpil mekanizmasına son vereceklerini, liyakat esaslı atamaların yapılacağını vurguladı.

“KÖYLERİ BİRLEŞTİREREK ÜRETİM KENTLERİ KURACAĞIZ”

Yeni uygulanacak sistem ile ilgili olarak da öncelikle tarımda kooperatifçilik sistemini daha uygun ve kapsamlı bir şekilde yaygınlaştıracaklarını ifade eden Ünver, “Öncelik ilk olarak 5-6 köyü birleştireceğiz, tarlaları, arazileri birleştireceğiz. Herkesin yerini kanuni olarak tespit ettikten sonra orayı kooperatifleştireceğiz. Araç parkını oluşturup tek bir merkezden 5-6 köyü işleyeceğiz. 5-6 ay içerisinde ürün almaya başlayacağız. 2 bin hayvanlık bir büyük çiftlik oluşturacağız. Tabi bunları yaparken oradaki köylüler için lojmanlar yapacağız, her türlü barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Sıcak sulu, doğalgazlı, bahçeli yani yaşam standartları da uygun bir biçimde olacak şekilde hayat konforunu da sağlayacağız. Teknolojiyi de tam anlamıyla uygulayıp en ufacık yanlış yapanı anında sistemin içinden alacağız ve böylelikle en kısa sonuç getirecek operasyonu oluşturmuş olacağız. Yani köyleri birleştirerek üretim kentleri oluşturacağız. Yine aynı mantıkla fabrikalar kuracağız. Burada çalıştırmak üzere de ülkede işsiz başı boş gezen mülteci ve sığınmacılara yine aynı mantıkla lojmanlar yapıp her türlü barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ve bunlara para kazanma imkanı vererek istihdama da ayrıyeten katkıda bulunmuş olacağız.” diyerek orta vadeli kalkınma planlarını anlattı.

Devleti yönetirken ve kanunları oluştururken o konu ile alakalı kişilere sorarak hazırlıklarını yapacaklarını belirten Ünver, “Mesela hayvancılıkla ilgili bir kredi hazırlığı yaparken çobanlarımıza soracağız, çiftçilerimize soracağız ve onların yapay zeka ile telefonları aracılığıyla cevaplarını toplayacağız. Bunların hepsini analiz edip bir sonuç ortaya çıkaracağız. Aynı şekilde basın ile alakalı bir konu varsa bunu direk basın mensuplarına soracağız. Bunun güvenliği de açık kaynaklı kodlama sistemine dayanacak. Dolayısıyla her şey çok hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde işleyecek. Hatasız yüzde 100 bir sistem hiçbir zaman olamaz. Ama biz ve tüm vatandaşlarımız hatayı görecek ve anında bu hata düzeltilebilecek.

“TAM EGEMEN BİR TÜRK MİLLETİ, HÜR VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE”

Doç. Dr. Halil Murat Ünver ‘Tam egemen bir Türk Milleti, hür ve bağımsız Türkiye’ sloganı ile kolları sıvadıklarını belirterek, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışma sistemini ve yönetim anlayışını kapsamlı bir şekilde incelediklerini de belirtti. Ünver, Atatürk’ün dehasını kendilerini örnek alarak kuruluş ayarlarına dönülmesi gerektiğini ifade ederek “Dünyaya örnek olan bir liderin torunlarıyız ve onun Gençliğe Hitabesi’nde söylemiş olduğu ‘Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ sözünü kimse üzerine almadı ancak biz üzerimize alıyoruz. Gereğini yapmak için ortaya çıktık. Toplumun her kesimindeki kanaat önderleriyle görüşüyoruz. Onlardan almış olduğumuz birikimi işe döküyoruz. Biz bu işin işçisiyiz. Ortada bir süreç yönetimi yapıyoruz. Bu memleketi çocuklarımızın yaşayabileceğiz bir seviyeye getirip onlara teslim etmek istiyoruz. İktidar olmak için öncelikle birincisi problemleri çözebilecek aklınızın olması gerekmektedir. İkincisi ekibiniz olacak ve üçüncüsü de gücünüz olacak. Yani bunu yapmaya kadir olacaksınız. Bizim işimiz insana eziyet eden yapıları oluşturmak değil, bilakis insanı yücelten yapılar oluşturmaktır. Biz bunu sağladığımız takdirde ülke yaşanabilir bir hale gelecektir. Bizim derdimiz Avrupa Birliği’ne değil, bizim derdimiz Avrupa Birliği ülkelerindeki hayat standardını ülkemize getirmek, ülkemizde uygulayabilmek, buradaki standardı yükseltmektir.” sözlerini tamamladı.