Cumhurbaşkanı’nın ziyaret ettiği depremzede aile: Epilepsi hastası kızımıza meyve yedirdi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) afetzedeler için yapılan konutların anahtar teslim töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinde ziyaret edip, görüştüğü Vahap Güneş, “Özellikle epilepsi hastası kızım Eda ile çok ilgilendi. Eliyle meyve soyup, yedirdi. Çerez verdi, çay içirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak 2020’de merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan konutların anahtar teslim töreni için hafta sonu kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası, yeni evlerine yerleşen bazı depremzedeleri ziyaret etti. Depremde evi ağır hasar alan ve hak sahibi olup, yeni evine taşınan, 4 çocuk babası, Yazıkonak beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nin muhtarı Vahap Güneş’in (40) de evini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saatten fazla süren görüşmede aileyle sohbet edip, evi inceledi. Vahap Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle epilepsi hastası kızı Eda (18) ile çok ilgilendiğini ve tedavide gerekenin yapılması için talimat verdiğini söyledi.

‘ELLERİYLE MEYVE SOYUP, YEDİRDİ’

Deprem nedeniyle babası ve yengesinin evi ile kendi evlerinin ağır hasar gördüğünü ve hak sahibi olarak yeni evlerine taşındıklarını söyleyen Güneş, “Eşim hamileydi. Depremden 3-4 gün sonra doğum yaptı. Ben vatandaşlara çadır götürmek için sabahlara kadar mahalledeydim. 6 gün sonra bebeğimi gördüm. Kısa bir süre içinde 381 konut yapıldı. Vatandaşlar sıcak bir yuvaya kavuştu. Ardından Cumhurbaşkanı’mız anahtar teslimi için Elazığ’ı şereflendirdi. Konuşmalardan sonra sağ olsunlar evimi ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanı’mızın eve giriş yapması anlatılamaz, hissedilir. Normalde eş, dost gelirse sevinirsin ama evine Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı geliyor. Büyük bir sevinç içindeydik. Koridorda çocukları sordu, başlarını okşadı. Özellikle Eda kızımla çok ilgilendi. Eliyle meyve soyup yedirdi. Çerez verdi, çay içirdi. Farklı bir duygu. Hanımla bizimle ayrı bir sohbet derken evi gezdi. Çocukların durumunu sordu. Okullarını sordu. Kızım rahatsız. Onun sağlığıyla ilgilendi. İnşallah kısa süre içinde güzel haberler de alırız. Bizim için unutulmayacak bir anı olarak kaldı. Yaklaşık 1,5 saatten fazla evde dertleştik. Sonra kendilerini yolcu ettik. Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanı’mızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Epilepsi hastası Eda Güneş de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Seni çok seviyorum. Evimize hoş geldin. Bir ömür boyu seni mutlu görmek istiyoruz” dedi.

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