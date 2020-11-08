Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ‘Şuşa’ mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa’nın işgalden kurtarılması ile ilgili “Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Azerbaycan ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da yer aldığı paylaşımında “Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım” dedi.

FOTOĞRAFLI