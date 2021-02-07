Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yönelik birçok desteği hayata geçirdik

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde salgın döneminde vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yönelik birçok desteği hayata geçirdik. Bu destekler ile diğer kamu hizmetlerini, dijital koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, e-Devlet Kapısından kolayca ulaşılabilir kıldık” dedi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda salgın dönemindeki e-devlet hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara ve iş dünyasına sunulan e-devlet hizmetlerine dikkat çeken Oktay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde salgın döneminde vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yönelik birçok desteği hayata geçirdik. Bu destekler ile diğer kamu hizmetlerini, dijital koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, e-Devlet Kapısından kolayca ulaşılabilir kıldık” dedi.

HES KODU SAYISI 66 MİLYONU GEÇTİ

Oktay’ın paylaştığı görselde ise, salgın döneminde e-devlet üzerinden vatandaşa ve iş dünyasında sunulan hizmetlerin bilgileri yer aldı. Buna göre; e-devlet üzerinden Covid-19 aşılanma durumunun sorgulanabildiği, 5 Şubat itibariyle aşılanan kişi sayısının 2 milyon 554 bin 222 kişi olduğu belirtildi. Üretilen HES Kodu sayısının 66 milyon 254 bin 113’e ulaştığı, SGK’ya olan prim borçlarını yapılandırmak için yapılan başvuru sayısının 243 bin 258, yapılandırılan borcun ise 3 milyar 672 milyon 699 bin 191 lira olduğu belirtildi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki sosyal destek başvurularının da e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilebildiği hatırlatılarak, 2 milyon 56 bin 442 kişiye destek ödemesinin yapıldığı kaydedildi. Ayrıca gelir kaybı desteği için başvurusu sayısının 1 milyon 476 bin 616, kira desteği başvuru sayısının 812 bin 207 olduğu belirtilerek, “Salgın döneminde lokanta ve kafelere sağlanacak olan ciro desteği başvuruları bu ay içinde e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacaktır” bilgisine yer verildi.

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