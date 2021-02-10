Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ada’da rüştünü kanıtlamış iki ayrı devlet vardır

Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa, (DHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek, “KKTC’yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada’da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, “Anavatan ve garantör ülke olarak, hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi her şartta devam ettireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı her zaman Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“KKTC’Yİ YALNIZ BIRAKMAMIZI KİMSE BEKLEMESİN”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa’dan Kıbrıs Rum Yönetimi’ne net mesajlar verdi. Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğine dikkat çekerek “KKTC’yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada’da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır” dedi. Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka bir şeye yaramayacağının vurgulayan Oktay, “İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir.” dedi.

TATAR: TÜRKİYE İLE YÜZDE YÜZ FİKİR BİRLİĞİYLE AYNI NOKTADAYIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kıbrıs konusu bağlamında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret etti. KKTC lideri Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirterek, Mart’ın sonuna doğru 5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayriresmi olacağını söyledi. Toplantıda, Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, “Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti’yle bu gelinen aşamada Kıbrıs meselesi konusunda tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız.”dedi.

KKTC MECLİS BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Oktay, KKTC lideri Tatar ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı sonrasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hedeflenen yapısal dönüşümün gerçekleştirileceği yerin Meclis olduğunu belirtti.