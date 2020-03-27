Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle mücadelede açıkladığı önlemler;

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizde toplam 5 bin 698 vaka var.

Devlet olarak her türlü tedbiri aldık almaya da devam ediyoruz.

Bu ülkede kimsenin aç kalmasına müsaade etmeyiz.

Tüm tedbirleri titizlilikle uygularsak bu meselenin üstesinden gelebiliriz.

İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntınmız yok.

Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

Yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye soktuk, testler kesinlikle ücretsizdir.

ERDOĞAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ MADDE MADDE SAYDI

Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir. Aldığmız yeni, tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık.

Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır. Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.

Şimdi asıl önemli yere geliyorum. Bu tedbirlerin 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.

Ev ve iş yeri dahil her ortamda toplu ulaşımı zorunlu olmadıkça kullanmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliği artırmamız şarttır.

Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Şu anda ABD’nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler, Türkiye olarak bulunduğumuz konumu çok daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tedbirden biraz daha uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Şunu unutmayalım, yarın elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir.