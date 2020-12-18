Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans katılımıyla Kağıthane Merkez Meydanı açıldı

Esma MURAT-Özgür KUMANOVALI- İSTANBUL (DHA)- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elekonferans bağlantısıyla katıldığı Kağıthane Merkez Meydanı hizmete açıldı. Merkez Meydanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da bulunduğu protokol üyelerinin kurdele kesme töreniyle hizmete açıldı.

Kağıthane’de hayata geçirilen Merkez Meydanı açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı törenle açıldı. Resmi açılış törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı. Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

“TARİHE VEFA, GEÇMİŞE SAYGI”

Bugün yine, 94 ruhuyla; Türkiye’nin her yerinde şehirlerimizin tarih ve kültürünü yansıtan, geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü olan tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz diye sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kâğıthane Meydanımızı yeni yüzüyle bugün İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kağıthane için, İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun. Şehircilik kültürümüzün en önemli simgeleri olan tarihi kent merkezlerimize, birlik ve beraberlik mekânları olan meydanlarımıza sahip çıkıyoruz. “Tarihe vefa, geçmişe saygı” sloganıyla; bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz, canlandırıyoruz. Ankara Saraçoğlu ve Hergelen Meydanı’ndan, Konya Mevlana Meydanı’na, Erzurum Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami çevresinden, Kayseri Kaleiçi’ne, Yozgat Çapanoğlu’na, Kastamonu Nasrullah Cami çevresinden, Balıkesir Zağnos Paşa Cami çevresine; Niğde, Muş, Kütahya, Zonguldak ve Sinop’a kadar ülkemizin her yerinde bu eşsiz tarihi ve kültürel mirası koruyor, milletimizle yeniden buluşturuyoruz” dedi.

“KANAL İSTANBUL PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Şehircilik Bakanı Murat Kurum sözlerine şu şeklide devam etti:

“Bugün yine sizin liderliğinizde; Ulaştırma Bakanlığımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini, İstanbul Boğazımızı koruyacak Kanal İstanbul Projesini hayata geçiriyoruz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, millet bahçeleri, ekolojik koridorlarıyla, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla Türkiye’nin en çevreci şehircilik Projesi olan Kanal İstanbul için adımlarımızı atıyoruz. Her iki yakasına dünyanın en geniş akıllı şehrini kuracağımız Kanal İstanbul’da; yatay mimari esasıyla mahalle kültürümüzü yaşatacak yeni mekânlar oluşturuyoruz, yüzyılın en stratejik adımlarından birini milletimizle birlikte atacağız. İnşallah; liderliğinizde; Güçlü Türkiye’nin Güçlü İstanbul’u için gece demeden gündüz demeden aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu eserleri İstanbul’a kazandırdığınız için bu milletin bir ferdi olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzurunda zatı alinize şükranlarımı arz ediyorum. Emeği geçen İller Bankamıza ve Kağıthane belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm projelerimizin İstanbul için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.

“KAĞITHANE MEYDANI; KADİM ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIMIZIN REHBERLİĞİNDE YENİDEN DÜZENLENDİ”

Kağıthane’nin, İstanbul’un olduğu kadar, imparatorluğun da en güzel mesire yerlerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Tabiat burada her mevsim bir tablo gibi olur, panayırlar kurulur, şölenler yapılırdı. Burası; Milletimizin şehircilik, bahçe düzeni ve estetik anlayışında tüm dünyadan ne kadar üstün olduğunu göstermeye yeterlidir. Hamdolsun, o günler hayal olmaktan, hoş bir anı veya bir fotoğraf karesi olmaktan çıktı. Zat-ı Devletlerinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Kağıthane Belediyemiz muhteşem bir işe imza attı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mimari çehresi değişen, daha da güzelleşen ilçemizde, Kağıthane Meydanı; kadim şehircilik anlayışımızın rehberliğinde yeniden düzenlendi. Bu hizmet, Sadece bir meydan düzenlemesinden ibaret değil. Yeni şehircilik anlayışımızın, İnsan odaklı mimarinin de güzel bir eseri. İnşallah yeni meydanda, yine güzelliğin sesi yankılanacak. Neşenin, huzurun, esenliğin sesi duyulacak. Himaye ve talimatlarıyla; bu meydanı ilçemize kazandıran, meydanla birlikte, tarihimizi de, anılarımızı da ihya eden; Zat-ı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin; altyapı, kentsel dönüşüm ve mimari çehresini güzelleştiren hizmetleri için Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni Meydanın, Kağıthanemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olması dileğiyle” diye konuştu.

“KAĞITHANE BELEDİYEMİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Açılışa katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise “AK parti belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu bugün bir kez daha şahit olmuş olduk. Kağıthane Belediyemiz diğer belediyelerimizde olduğu gibi gece gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz meydanımız yaklaşık 30- 40 milyon TL yatırım tutarı olan bir proje. Proje ile yakından ilgilenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz bu beş yıllık süreç içerisinde projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

“MEYDANI BOTANİK BAHÇE HAVASINDA YAPMAK İSTEDİK”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz ilk zamanlardan Yahya Kemal Mahallemizde toprak kayması sonucu bir mahallemizde bir binamız çökmüştü. Bizlerde cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteğiyle mahallemizdeki 123 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün ise burada Kağıthane Meydanındayız. Bu meydanı bir botanik bahçe havasında yapmak istedik. Kâğıthane Meydanı Projesi ilçemizi tarihte olduğu gibi yeniden ihya etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuluyor. Oya ağacı, palmiye, hatmi, akçaağaç, ıhlamur gibi yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türü toprakla buluşturulmuş; yine Meydan’da tarihi dokuyu simgeleyecek 24 milyon yaşında bir ağaç fosiline de yer verilmiştir. Bunun yanında 305 yaşında beyaz çam, 150 yaşında zeytin ve 70 yaşında mabet ağaçları da Meydan’da yerini almıştır” ifadelerini kullandı.