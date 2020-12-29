Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mesaiye “Leblebi” uğurladı

Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, eşi Emine Erdoğan’ın barınaktan sahiplendiği “Leblebi” isimli köpek mesaiye uğurladı. O anlara ilişkin fotoğrafları Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hayvan barınağından sahiplendiği köpekle, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden mesaiye uğurladı. Engelli olan “Leblebi”nin keyifli hali dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı ‘leblebi’ ile birlikte uğurladık” dedi.

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