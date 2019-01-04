Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan genelge, Resmi Gazete’de yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile alakalı ele alınan genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, ”Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin anayasanın 79’uncu maddesinde öngörülen ‘seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin seviye içinde yönetimi ve dürüstlüğü’ esasına yaraşır bir biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, başka kamu kurum ve kuruluşlarınca her çeşit iş gücü, alet ve başka materyal desteği verilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Seçimlerde millet iradesinin sandığa sıhhatli olarak yansıması amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarının zorunluluk hassasiyeti göstereceğinin aktarıldığı genelgede, şu ifadeler kullanıldı:

“Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sıhhatli olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, alet tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi gereksinimler ile bu tarz şeyleri kullanabilen nitelikli iş gücü desteğinin bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki yönetim amirleri olmak suretiyle bütün kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken bütün tedbirler alınacak ve bu konuda en çaba ve duyarlılık gösterilecektir.”