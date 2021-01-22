Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci’nin vefatı üzerine mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, “Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yavuz Bahadıroğlu paylaşımı
Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci’nin vefatı üzerine mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, “Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.