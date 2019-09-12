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Yerel Haberler
Sincan’da esnafla “Yerel Buluşmalar” başladı
Editör
-
12 Eylül 2019
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’da bir geleneği daha hayata geçirdi.
Yerel Haberler
Kadın yazarlar 3. kez bir arada
Editör
-
12 Eylül 2019
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor.
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ‘Sakarya Zaferi’ mesajı
Editör
-
12 Eylül 2019
Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkânsızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler...
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Kültür-Sanat Haberleri
Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri sahiplerini buldu
Editör
-
12 Eylül 2019
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23- 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı.
Kültür-Sanat Haberleri
Suriyeli çocuklardan Ankara’da fotoğraf sergisi
Editör
-
12 Eylül 2019
Türkiye'de yaşayan 60 Türk ve Suriyeli çocuk 'Gençlerin Gözünden' projesi kapsamında gençlik merkezlerinde eğitim gördü.
Kültür-Sanat Haberleri
İKÜSAG ‘Spiral Jetty’ sergisi ile sezonu açıyor
Editör
-
12 Eylül 2019
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunu ‘Spiral Jetty’ sergisi ile açıyor.
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Magazin Haberleri
Ayşe Hatun Önal, New York’ta baş manken
Editör
-
7 Eylül 2019
Azeri modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Magazin Haberleri
Magazin haberi şampiyonu Demet Akalın
Editör
-
6 Eylül 2019
Ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ismi belli oldu. Zirvenin sahibi Demet Akalın oldu.
Magazin Haberleri
İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı ziyaret etti
Editör
-
28 Ağustos 2019
Türkücü İbrahim Tatlıses, yapmayı planladığı otel için geldiği Şanlıurfa'da, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti.
Magazin Haberleri
Anne Marie’den Antalya’da ikinci konser
Editör
-
26 Ağustos 2019
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesine Regnum Live in Concert Serisi kapsamında konser verdi.
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Spor Gündemi ve Haberleri
Fatih Öztürk: Fenerbahçe’nin en iyi transferi Altay
Editör
-
12 Eylül 2019
Fatih Öztürk, "Uğurcan ve Altay'dan çok umutluyum. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay.
Olimpiyat
Şampiyon annenin hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları!
Editör
-
12 Eylül 2019
Londra 2012 Olimpiyatları'na katılarak tarihte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın cimnastikçi olan Göksu Üçtaş Şanlı, 4 yaşındaki kızı Lina ile başarıdan başarıya koşuyor.
Futbol
Umut Meraş: Yolun yüzde 80’ini kat ettik
Editör
-
11 Eylül 2019
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Umut Meraş, açıklamalarda bulundu.
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Video
Video Haber
İnsanlar artık eşini ‘ilişki marketi’nden seçebiliyor
Editör
-
12 Eylül 2019
Arkadaşlık platformlarını ‘ilişki marketi’ olarak tanımlayan Doç. Dr. Mehmet Harma, “Alternatif olarak bir başkasının olup olmaması, ilişkiye devam etme motivasyonumuzu belirliyor” dedi.
Video Haber
Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi
Editör
-
11 Eylül 2019
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi. Bu anlar işçiler tarafından görüntülendi.
Video Haber
Kan bağışı yapan vatandaşlara kitap dağıtıldı
Editör
-
10 Eylül 2019
Hatay'da Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kızılay Hatay şubesinin birlikte düzenlediği etkinlikte kan bağışlayanlara kitap hediye edildi.
Video Haber
Ankara’da ‘bisiklet yolu’ yapım çalışmaları tamamlanıyor
Editör
-
9 Eylül 2019
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Parkı' içindeki bisiklet yolu yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.
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Yazarlar
Yazarlar
Kençliyü yada Han yağması ve Mustafa Kemal ekonomisi
Murat Özbülbül
-
12 Eylül 2019
Kençliyü yahut da daha çok bilinen adı ile Han yağması Türk Töresinin gereği olarak Türkler tarafından uygulanan, tarihin bilinen en eski ve...
Yazarlar
Hedef: Sevgi toplumu
Nilay Uğuroğlu
-
12 Eylül 2019
Öncelikle bir kadın ve bir anne olarak Emine Bulut cinayetinden sonra günlerce kendime gelemedim. O çocuğun çığlıkları hala kulaklarımda çınlıyor.
Yazarlar
Hız sınırını 140’a çıkarmak felaket olur!
Nuri Kayış
-
12 Eylül 2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda saatte 120 kilometre olan hız sınırını 140 kilometreye çıkarmak istediklerini söylemiş. Kaygı verici bir...
Yazarlar
Dolar 7.5 TL üstünde olmalı
Ahmet Özal
-
12 Eylül 2019
12 Eylül’de merkez bankası PPK toplantısı ile faiz indirimini açıklayacak. 26 Temmuz’da yazdığım makalede daha önce 425 baz puan indirimin yeterli...
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Sonsöz Gazetesi
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Yerel
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Güncel
Tümü
Dış Haberler
AB - Avrupa Birliği
ABD - Amerika
Almanya
BM Haberleri
Çin
Fransa
İngiltere
İran
İspanya
Yerel Haberler
Sincan’da esnafla “Yerel Buluşmalar” başladı
Editör
-
12 Eylül 2019
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan’da bir geleneği daha hayata geçirdi.
Yerel Haberler
Kadın yazarlar 3. kez bir arada
Editör
-
12 Eylül 2019
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor.
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ‘Sakarya Zaferi’ mesajı
Editör
-
12 Eylül 2019
Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkânsızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler...
Politika Haberleri
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Ekonomi
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