Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Menemen’e tebrik telefonu

Eda Ebru NANECİ / (İZMİR) (DHA)- Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un ‘zimmet ve irtikap’ suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, yapılan kura seçiminde AK Parti’li Aydın Pehlivan başkanvekili seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, göreve başlayan Aydın Pehlivan’ı tebrik ederek; yaşanan süreçle ilgili bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partililere telefonla seslendi. Başkanvekili Aydın Pehlivan’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen’de yaşanan süreç ile ilgili bilgi aldı.

ERDOĞAN, MECLİSTEKİ DAĞILIMI SORDU

Hamza Dağ, meclisteki üye dağılımını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “12 meclis üyesi bizde. 19 meclis üyesi karşı taraftaydı. Oylama 15-15 bitmişti. En son kuraya kalmıştı. Bizim AK Parti 10, MHP 2 efendim” şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın “12 mi ? Peki o zaman nasıl 15-15 oluyor?” sorusunu ise Hamza Dağ, “CHP içinden üç meclis üyesi de bize oy verdi” diye cevapladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini; “Genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki süreçte Menemen’de Aydın Bey’e başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde tamamladı.

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